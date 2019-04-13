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基隆線上直播運動今開跑 每周六不同主題還送好禮

2019-04-13 18:52聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市108年運動i台灣計畫線上直播運動今天開跑，一直到11月底的每周六下午4點到5點，在基隆市運動i台灣粉絲專頁將不停歇帶民眾在家一起做運動。

各場次的直播時間與主題請詳見粉絲專頁，4到6月的單周是為樂齡族群量身打造的健康課程，雙周則是愛美族群的燃脂課程，7到9月則是專門為婦女族群規畫的暑期加碼運動饗宴，最後壓軸的10到11月則是為產婦及婦女族群規畫運動課程。

課程主題有基礎有氧、熱力有氧、MV舞蹈、Zumba、預防肌少症與漏尿、預防下背痛、肌力訓練課程、預防肥胖、眼睛與耳朵保健、產後運動等多元的課程，民眾可以選擇自己有興趣的主題，在家吹著冷氣就可以一起動一動，讓因為天氣不好或需要在家照顧小孩、家人的市民朋友，也活力滿滿。

今天主題預防肌少症與漏尿，是針對骨骼肌的流失，隨著年紀而增加，會造成肌肉的流失，造成肌肉量減少的現象去做居家運動簡易的動作及預防漏尿骨盆底肌肉訓練動作。

教育處長陳素芬表示，為了讓民眾在家也能運動，特地結合教育處9樓的虛擬攝影棚及基隆市的大專院校，一同辦理線上直播運動課程，讓運動的選擇更加多元化，就算不出門也能在家流著汗水健康up up。

在直播期間留言、按讚、分享的民眾都有機會獲得精美禮物，相關活動訊息公布於基隆市運動i臺灣計畫臉書粉絲專頁中（網址：https://goo.gl/k4JMFS）。

基隆市108年運動i台灣計畫線上直播運動今天開跑，一直到11月底的每周六下午4點...
基隆市108年運動i台灣計畫線上直播運動今天開跑，一直到11月底的每周六下午4點到5點，在基隆市運動i台灣粉絲專頁將不停歇帶民眾在家一起做運動。圖／基隆市政府提供
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基隆市108年運動i台灣計畫線上直播運動今天開跑，一直到11月底的每周六下午4點...
基隆市108年運動i台灣計畫線上直播運動今天開跑，一直到11月底的每周六下午4點到5點，在基隆市運動i台灣粉絲專頁將不停歇帶民眾在家一起做運動。圖／基隆市政府提供
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基隆市108年運動i台灣計畫線上直播運動今天開跑，一直到11月底的每周六下午4點...
基隆市108年運動i台灣計畫線上直播運動今天開跑，一直到11月底的每周六下午4點到5點，在基隆市運動i台灣粉絲專頁將不停歇帶民眾在家一起做運動。圖／基隆市政府提供
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基隆攝影

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