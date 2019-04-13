免費體驗3D列印 花蓮力推科技教育普及化

2019-04-13 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



免費體驗3D列印！歷時半年籌畫的花蓮縣智慧教育中心，提供先進的3D印表機、雷射切割機及CNC切割機等各式智慧工具，原本預計做為各國中、小學科技教育場地，上月啟用後獲師生一致好評，縣府為將科技成果讓全民共享，決定對外開設3D列印、程式語言等長短期課程，並接受機關團預約參訪，讓民眾一起體驗最新科技。

縣府指出，在花東地區永續發展基金及前瞻基礎建設計畫經費挹注下，歷時半年將智慧教育中心打造完成，目前在縣府教育處2樓規畫教學活動、DIY體驗、成果展示、AR（擴增實境）及VR（虛擬實境）等多個體驗區等，成為全台首座縣級智教中心。上月初中心落成啟用後，吸引許多教師互以教案或作品方式交流，也多次邀請學生體驗3D列印、虛擬實境及雷射光雕，充份發揮資源共享功能。