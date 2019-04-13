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泰雅族耆老賜名林姿妙「莎韻」 代表「美麗的女子」

2019-04-13 15:43聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣原住民族部落大學今天在冬山河生態綠舟「水岸舞台」舉辦開學典禮，縣長林姿妙是校長，主要校務負責人是擔任副校長的寒溪國小前長卓敏。

身為部落大學校長，林姿妙今天也獲得泰雅族耆老的榮譽賜名，叫她「莎韻」，還為她吟唱了莎韻版月光小夜曲，而「莎韻」代表意思是「美麗的女子」，是泰雅族少女常見且很愛的一個名字，也是象徵認真、對家族有貢獻者。

林姿妙今天身著原民服出席與致詞，她說，部落大學提供多元學習管道，課程包括歷史、文化、藝術，還有第二專長，也表示自己對原民部落的重視，有空就會去探訪，縣長公務多，但一樣關心，尤其是教育。

她說，宜蘭縣學童免費午餐經費已籌措完成，縣會審議通過即可實施，這些經費是開源節流來的，但縣務經費運用，該省的要省，一毛錢都要省，該花的要花，像原住民多功能館就要推動。

宜蘭縣原住民族部落大學雖有學分，但並未授學位，開班課程含括原住民語言教育、原住民社區教育、原住民親職教育、原住民資訊教育、原住民職業訓練、原住民產業經營、原住民人權教育、原住民婦女教育、原住民健康照護及原住民文化探索等學程，都是免費，除了原住民外，一般民眾也可以選讀。

宜蘭縣原住民族部落大學今天在冬山河生態綠舟「水岸舞台」舉辦開學典禮。圖／宜蘭縣政...
宜蘭縣原住民族部落大學今天在冬山河生態綠舟「水岸舞台」舉辦開學典禮。圖／宜蘭縣政府提供
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宜蘭縣原住民族部落大學今天在冬山河生態綠舟「水岸舞台」舉辦開學典禮，分享美食。圖...
宜蘭縣原住民族部落大學今天在冬山河生態綠舟「水岸舞台」舉辦開學典禮，分享美食。圖／宜蘭縣政府提供
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宜蘭縣原住民族部落大學今天在冬山河生態綠舟「水岸舞台」舉辦開學典禮，一起歌舞同歡...
宜蘭縣原住民族部落大學今天在冬山河生態綠舟「水岸舞台」舉辦開學典禮，一起歌舞同歡。圖／宜蘭縣政府提供
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宜蘭縣原住民族部落大學今天在冬山河生態綠舟「水岸舞台」舉辦開學典禮，縣長林姿妙是...
宜蘭縣原住民族部落大學今天在冬山河生態綠舟「水岸舞台」舉辦開學典禮，縣長林姿妙是校長，今天也獲得泰雅族耆老的榮譽賜名，叫她「莎韻」。圖／宜蘭縣政府提供
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原住民語林姿妙泰雅族

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