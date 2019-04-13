基隆嶼國際磯釣賽「豬毛大戰」 美女釣手不讓鬚眉

2019-04-13 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



2019基隆嶼國際磯釣賽今起登場，一連兩天，全國56位磯釣好手齊聚八斗子漁港登船，到基隆嶼島礁使出看家釣技，爭取資格晉級決賽。其中以豬哥及黑白毛為主，上演戰況激烈的「豬毛大戰」，美女釣手蔣珮雯巾幗不讓鬚眉，上半場就釣獲一尾1.3公斤重的大豬哥，成為這場豬毛大戰中的一大亮點。

首戰共56位選手參賽，兩輪初賽全勝者即可直接晉級決賽，敗者仍可透過敗部復活賽重新爭取晉級資格，各礁石選手戰況激烈，雖然今天候狀況多變難控，不僅考驗選手耐力及實力，對於情況判斷的掌握也尤其重要，但為了爭奪明天決賽的晉級名額，每位選手仍使盡渾身解數，魚獲你來我往不落人後。

今天釣況以豬哥及黑白毛為主，選手及裁判們都戲稱今天是場戰況激烈的「豬毛大戰」，而在這場對決中，美女釣手蔣珮雯巾幗不讓鬚眉，上半場就在雞心內側礁釣獲一尾1.3公斤重的大豬哥，分數高達2650分，成為這場豬毛大戰中的一大亮點。

基隆嶼磯釣大使沈文程今早也登上人稱「怪物產地」的峭壁礁再戰，去年慘遭滑鐵盧揚言今年將再次挑戰的沈文程，上礁沒多久就開咬，而且第一隻就釣到市價每斤約1500元，更在基隆嶼號稱「夢幻之魚」的斑石鯛。

沈文程開心表示，去年被狠狠修理過之後就下定決心再來挑戰，今年做足準備及功課，果不其然第一隻魚就中大獎，讓他非常開心。

2019基隆嶼國際磯釣賽共會進行2天賽程，今天將以對戰積分評定十五強晉級選手，並在今晚選手之夜晚會中公開抽籤決定明日對手，角逐冠軍寶座。