親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

老婦迷途百公里 老先生騎野狼125接回 員警：有夠強

遭警鳴笛駕駛乖乖停車 結果被全路口人車看笑話

心心相印地景打卡新熱點情侶愛 基隆暖心公園啟用

2019-04-13 13:56聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市暖暖區一塊閒置已久的國有地，原本雜草叢生、廢棄棚架、雜物堆置，對地方環境及暖暖溪周邊景觀造成很大視覺衝擊，區公所爭取「內政部營建署城鎮之心工程計畫」改建成暖心公園，今天啟用。由於公園內建置3組心型地景設施還有野餐空間，配合櫻花盛開，十分浪漫，已成民眾及情侶新拍照打卡熱點。

由暖暖溪旁一處閒置已久、雜草叢生的國有土地闢建而成的「暖心公園」，今天上午落成啟用，許多鄰近地區的居民都到場共襄盛舉，開幕活動中安排有迎賓太鼓、熱場舞蹈等節目，現場安排浪漫薩克斯風樂音吹奏伴隨暖暖溪流潺潺水聲，更增添了一絲浪漫氛圍，在樂音及美景的調合下，讓當民眾徜徉在幸福的氛圍。

現場贈送紀念鑰匙圈，是當地居民高定護捐贈限量版暖心永結鑰匙圈，請在地藝人許效舜親自落款，大家搶著拿。立委蔡適應、副議長林沛祥、議員連恩典、王醒之、林旻勳等都到場。

暖暖區區長蔡春堂說，暖心公園及親水公園，保留了地方純樸自然的環境特色，並沒有太多的人工設施雕琢，希望來到暖心公園的遊客或民眾，能夠悠閒漫步在園區之中，並細細品嘗地方濃厚的暖暖風情。暖心公園對面是親水公園，民眾可以從暖暖老街、暖暖親水公園、暖心公園，順著暖暖溪一直現到水源地西勢水庫，有百年幫浦間、壺穴地景、雙生土地公廟、綠色隧道等，都是很自然的環境又有文化歷史。

市長林右昌表示，暖心公園原本雜林叢生、廢棄棚架及雜物堆置，對地方環境及暖暖溪周邊景觀造成很大的視覺衝突，經由區公所爭取內政部營建署城鎮之心工程計畫補助經費，終於闢建成為浪漫及休憩兼具的暖心公園。

林右昌指出，暖暖地區相當具有發展潛力優勢，親水公園改建後帶來地方觀光契機，市府也希望營造更為親水的環境，現在童軍露營場可望在今年夏天完成、委外經營，另外暖東苗圃也正在施工，一併完成環山步道，與暖暖運動公園串接，未來將成為小朋友環境教育的最佳場域。

林右昌說，暖心公園能夠順利闢建完成，要感謝蔡立委積極爭取營建署城鎮之心700萬元經費，除了希望地方民眾要善加利用這個得來不易的遊憩空間，也呼籲大家都要共同維護環境整潔，讓這裡變的更好。

基隆暖心公園今天啟用。公園內建置3組心型地景設施還有野餐空間，配合櫻花盛開，十分...
基隆暖心公園今天啟用。公園內建置3組心型地景設施還有野餐空間，配合櫻花盛開，十分浪漫，已成民眾及情侶新拍照打卡熱點。記者游明煌／攝影
分享
基隆暖心公園今天啟用。公園內建置3組心型地景設施還有野餐空間，配合櫻花盛開，十分...
基隆暖心公園今天啟用。公園內建置3組心型地景設施還有野餐空間，配合櫻花盛開，十分浪漫，已成民眾及情侶新拍照打卡熱點。記者游明煌／攝影
分享
基隆暖心公園今天啟用。公園內建置3組心型地景設施還有野餐空間，配合櫻花盛開，十分...
基隆暖心公園今天啟用。公園內建置3組心型地景設施還有野餐空間，配合櫻花盛開，十分浪漫，已成民眾及情侶新拍照打卡熱點。記者游明煌／攝影
分享
基隆暖心公園今天啟用。公園內建置3組心型地景設施還有野餐空間，配合櫻花盛開，十分...
基隆暖心公園今天啟用。公園內建置3組心型地景設施還有野餐空間，配合櫻花盛開，十分浪漫，已成民眾及情侶新拍照打卡熱點。記者游明煌／攝影
分享
基隆暖心公園今天啟用。公園內建置3組心型地景設施還有野餐空間，配合櫻花盛開，十分...
基隆暖心公園今天啟用。公園內建置3組心型地景設施還有野餐空間，配合櫻花盛開，十分浪漫，已成民眾及情侶新拍照打卡熱點。記者游明煌／攝影
分享
基隆暖心公園今天啟用。公園內建置3組心型地景設施還有野餐空間，配合櫻花盛開，十分...
基隆暖心公園今天啟用。公園內建置3組心型地景設施還有野餐空間，配合櫻花盛開，十分浪漫，已成民眾及情侶新拍照打卡熱點。記者游明煌／攝影
分享
基隆暖心公園今天啟用。公園內建置3組心型地景設施還有野餐空間，配合櫻花盛開，十分...
基隆暖心公園今天啟用。公園內建置3組心型地景設施還有野餐空間，配合櫻花盛開，十分浪漫，已成民眾及情侶新拍照打卡熱點。記者游明煌／攝影
分享

林右昌內政部蔡適應

相關新聞

影／療癒！宜蘭稻田裡今年長出企鵝家族了

2019-04-13 09:48

鼓勵閱讀 大老闆到國小說故事

2019-04-12 23:37

快樂洄瀾兒童月 花蓮小縣長上班

2019-04-12 23:36

吃喝玩樂e點通／現點現做 歪歪歪甜點 新鮮好吃

2019-04-12 23:18

花蓮3復康巴瀕臨汰換 善心人捐車稍解燃眉之急

2019-04-12 23:12

關懷弱勢／宜蘭濕冷蓋不暖 縣府宅配暖被與消毒

2019-04-12 23:08

「陪妳到最後」安寧病房辦結婚

2019-04-12 23:06

就職百日媒體民調滿意度7成 林右昌：把不可能變可能

2019-04-12 18:07

影／失傳神技重現！來聽宜蘭如何用唱歌來數魚苗

2019-04-12 15:04

神明鼓勵結婚生小孩 台東天后宮不限縣市給獎金！

2019-04-12 10:40

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

一日小縣長頒獎初體驗 希望「大家都來花蓮當學生」

2019-04-12 16:28

花蓮復康巴士瀕汰換 台中善心人士奔300公里捐車

2019-04-12 16:26

影／佛心措施！濕冷被子蓋不暖 宜蘭到宅暖被消毒除臭　

2019-04-12 14:15
看更多

熱門文章

白沙屯媽祖神轎突進入火鍋店駐駕 民眾：被媽祖包場了

2019-04-12 18:10

歡迎來探險！百年桃園大圳隧道睽違10年辦健行

2019-04-12 15:16

大甲媽回鑾 好膽再打看看？彰化共部署2千警力等著

2019-04-13 09:06

上書房行走？柯文哲瘋媽祖 北市祕書處43名員工請假

2019-04-12 15:23

遭批「搶轎」白沙屯媽祖 張麗善臉書直播澄清

2019-04-12 20:34

小林村國賠案歸咎已故村長 劉家女兒哭訴太沈重

2019-04-12 20:02

整水塔柴油爆開險釀災 侯友宜率隊鐵腕拆違建汽旅

2019-04-12 15:15

中市社會局長李允傑被爆料 要求公務員參加宮廟遶境

2019-04-12 23:16

白沙屯媽祖停駕西螺福興宮 柯文哲無緣巧遇

2019-04-13 11:00

去年吸引20多萬遊客 快來八卦山欣賞四月雪

2019-04-12 15:02

大甲媽、白沙屯媽回鑾相會？ 中市15日警重兵維安

2019-04-13 08:26

影／衝衝衝大方送！看蘇貞昌嘉義縣熱情發紅包

2019-04-12 15:02

影／染毒Motel又違建遭強制拆除 侯友宜：一間不留

2019-04-12 15:42

高市中華一路左營地下道14日封填 5月底前汽機車須改道

2019-04-12 16:59

大甲媽祖駐駕西螺福興宮 信徒大排長龍換壓轎金

2019-04-12 22:07

她離開輪椅跟報馬仔走百米 一圓參與遶境心願讓人感動

2019-04-12 23:56

影／小7竹市首家幾點了咖啡館 高齡實習生服務暖心

2019-04-12 19:37

墾丁「養灘變殺灘」？ 土塊檢驗出爐安心啦

2019-04-13 09:05

瘋媽祖！七年級創業雷射雕刻媽祖 曾體驗媽祖神威

2019-04-13 07:50

瑞芳新分局長就任 承諾觀光交通包民眾滿意

2019-04-12 19:32

統促會取消遊行 台中市警局中午收到訊息：確定取消

2019-04-13 11:50

嘉義鐵路高架化工程停滯？黃敏惠：建設不能停

2019-04-12 18:24

白沙媽、大甲媽之外 走過188年的同安寮請媽祖更為動人

2019-04-13 11:46

景安站增設YouBike、機車停車場 騎樓將還給行人

2019-04-12 18:22

北京、南京、東莞同日訪新北 侯友宜：敞開大門務實交流

2019-04-12 16:06

大甲媽回鑾警重兵戒護 禁放鞭炮、煙火

2019-04-12 23:14

相距約13公里 大甲媽祖、白沙屯媽祖今晚難相遇

2019-04-12 20:13

高雄路平很有感 14日起再封中華路左營地下道施工填平

2019-04-12 23:44

高雄愛情摩天輪 預計8月興建

2019-04-12 23:09

影／失傳神技重現！來聽宜蘭如何用唱歌來數魚苗

2019-04-12 15:04

局長強迫公務員參加宮廟繞境？ 中市社會局：絕無此事

2019-04-13 11:01

牌照稅沒繳...桃市靠車牌辨識揪出欠稅車

2019-04-12 22:37

圍電網防猴？獼猴狂吃竹筍 農民憂青翠竹林消失

2019-04-13 07:50

愛心卡無法搭捷運 議員質疑柯文哲大小眼

2019-04-12 16:20

34條新路很平穩！高雄人豎拇指

2019-04-12 23:24

「凌波仙子」棲地要「種電」 水雉園區保育20年很憂心

2019-04-12 20:38

男嬰遭悶死 北市下周一公布托嬰中心懲處方式

2019-04-12 17:13

活珊瑚被綁上浮球 潛水界齊聲撻伐無知

2019-04-12 16:58

高市鬧區鐵路地下化縫合商圈 店家盼打通「任督二脈」

2019-04-12 23:19

多到滿出來的愛 小飛魚到波蘭募款半個月達標

2019-04-13 11:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top