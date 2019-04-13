心心相印地景打卡新熱點情侶愛 基隆暖心公園啟用

2019-04-13 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市暖暖區一塊閒置已久的國有地，原本雜草叢生、廢棄棚架、雜物堆置，對地方環境及暖暖溪周邊景觀造成很大視覺衝擊，區公所爭取「內政部營建署城鎮之心工程計畫」改建成暖心公園，今天啟用。由於公園內建置3組心型地景設施還有野餐空間，配合櫻花盛開，十分浪漫，已成民眾及情侶新拍照打卡熱點。

由暖暖溪旁一處閒置已久、雜草叢生的國有土地闢建而成的「暖心公園」，今天上午落成啟用，許多鄰近地區的居民都到場共襄盛舉，開幕活動中安排有迎賓太鼓、熱場舞蹈等節目，現場安排浪漫薩克斯風樂音吹奏伴隨暖暖溪流潺潺水聲，更增添了一絲浪漫氛圍，在樂音及美景的調合下，讓當民眾徜徉在幸福的氛圍。

現場贈送紀念鑰匙圈，是當地居民高定護捐贈限量版暖心永結鑰匙圈，請在地藝人許效舜親自落款，大家搶著拿。立委蔡適應、副議長林沛祥、議員連恩典、王醒之、林旻勳等都到場。

暖暖區區長蔡春堂說，暖心公園及親水公園，保留了地方純樸自然的環境特色，並沒有太多的人工設施雕琢，希望來到暖心公園的遊客或民眾，能夠悠閒漫步在園區之中，並細細品嘗地方濃厚的暖暖風情。暖心公園對面是親水公園，民眾可以從暖暖老街、暖暖親水公園、暖心公園，順著暖暖溪一直現到水源地西勢水庫，有百年幫浦間、壺穴地景、雙生土地公廟、綠色隧道等，都是很自然的環境又有文化歷史。

市長林右昌表示，暖心公園原本雜林叢生、廢棄棚架及雜物堆置，對地方環境及暖暖溪周邊景觀造成很大的視覺衝突，經由區公所爭取內政部營建署城鎮之心工程計畫補助經費，終於闢建成為浪漫及休憩兼具的暖心公園。

林右昌指出，暖暖地區相當具有發展潛力優勢，親水公園改建後帶來地方觀光契機，市府也希望營造更為親水的環境，現在童軍露營場可望在今年夏天完成、委外經營，另外暖東苗圃也正在施工，一併完成環山步道，與暖暖運動公園串接，未來將成為小朋友環境教育的最佳場域。