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「我當主播了」基隆推閱讀書香親子共讀闖關讀書樂

2019-04-13 13:01聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府教育處結合4月22日世界地球日及4月23日世界書香日，聯合全市國中小閱讀推動教師及學校，今天在教育創新研發實驗中心，利用數位科技資源，以悅讀世界的教學主題，進行統整串連設計系列活動，透過推廣親子共讀的閱讀教育，建立孩子世界觀的國際視野，在分組闖關遊戲中讓小朋友體驗到閱讀的樂趣。

市府教育處今天在教育創新研發實驗中心舉辦「愛閱愛地球」活動，由聯合報系願景工程協辦，在東光、信義、仁愛、七堵、五堵及復興國小6所學校老師的通力合作下展開。復興國小老師林恩如說，活動以分組輪流闖關的方式進行，很多親子一起報名參加，體驗到閱讀的樂趣，也認識世界各國不同的文化。

首先在「世界大進擊」闖關活動中，透過親子共讀林海音的《請到我的家鄉來》，讓孩子從kahoot!及著色的互動遊戲中，認識五大洲的世界各國，Fun心悅讀學習。

周邊搭配的「主播來了」活動，則是讓孩子在閱讀書籍和認識世界各國後，選擇自己有興趣或印象深刻的國家，向大家介紹並在攝影棚內錄製成一段播報影片，體驗擔任小主播的滋味，並讓參加的孩子保留播報的影片，留住珍貴的回憶。

小朋友第一次當主播都很興奮，有的比較怯生，但有的台風穩健，說的很流利，長大後也想當主播，大家看到自己上電視播報都覺得很新奇有趣。

《尋寶記》系列一直是小讀者最愛的讀物之一，在「請到我的家鄉來」闖關活動中，關主將化身為各國人民，藉由活潑趣味的漫畫及尋寶方式，帶領孩子到不同的國度，了解每個國家的簡史、城市與建築的過程中，拓展自己的眼界，認識豐富精采的世界。

壓軸推出的《World環遊Book思議》解謎遊戲，讓親子一起從《看地圖認識全世界》、《小小世界通》等主題書中，找線索、解圖形、算密碼，來個燒腦又刺激的闖關遊戲，希望透過立足台灣到放眼世界的遊戲裡，讓孩子認識世界人文及自然遺產，也能同時關注國際時事及環保議題，成為具有全球意識的世界公民。

教育處指出，閱讀是認識世界、體驗文化的重要策略之一，期許在多元豐富的課程與活動下，讓親子及師生皆有美好的閱讀互動與體驗，進而逐步展現港都書香城市的人文氣息。為達成這個目標，基隆市會持續規畫系列閱讀相關主題活動，期望市民朋友都能一同參與學習。

基隆市府教育處今天在教育創新研發實驗中心舉辦「愛閱愛地球」活動，在6所學校老師的...
基隆市府教育處今天在教育創新研發實驗中心舉辦「愛閱愛地球」活動，在6所學校老師的通力合作下展開，活動以分組輪流闖關的方式進行，很多親子一起報名參加。記者游明煌／攝影
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基隆市府教育處今天在教育創新研發實驗中心舉辦「愛閱愛地球」活動，在6所學校老師的...
基隆市府教育處今天在教育創新研發實驗中心舉辦「愛閱愛地球」活動，在6所學校老師的通力合作下展開，活動以分組輪流闖關的方式進行，很多親子一起報名參加。圖／基隆市政府提供
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基隆市府教育處今天在教育創新研發實驗中心舉辦「愛閱愛地球」活動，在6所學校老師的...
基隆市府教育處今天在教育創新研發實驗中心舉辦「愛閱愛地球」活動，在6所學校老師的通力合作下展開，活動以分組輪流闖關的方式進行，很多親子一起報名參加。圖／基隆市政府提供
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基隆市府教育處今天在教育創新研發實驗中心舉辦「愛閱愛地球」活動，在6所學校老師的...
基隆市府教育處今天在教育創新研發實驗中心舉辦「愛閱愛地球」活動，在6所學校老師的通力合作下展開，活動以分組輪流闖關的方式進行，很多親子一起報名參加。記者游明煌／攝影
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基隆市府教育處今天在教育創新研發實驗中心舉辦「愛閱愛地球」活動，在6所學校老師的通力合作下展開，活動以分組輪流闖關的方式進行，很多親子一起報名參加。記者游明煌／攝影
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基隆市府教育處今天在教育創新研發實驗中心舉辦「愛閱愛地球」活動，在6所學校老師的通力合作下展開，活動以分組輪流闖關的方式進行，很多親子一起報名參加。記者游明煌／攝影
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親子主播基隆

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