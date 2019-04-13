東部最大就業博覽會登場 千項職缺找人才

2019-04-13 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



今年東部規模最大的就業博覽會，今天上午在花蓮縣立體育館登場，現場共55家廠商，提供超過1千個徵才職缺，求職者只需由服務員電腦輸入履歷，就會同步傳送給廠商，不但能節省時間立即面試，透過手機掃瞄QR code還能隨時查詢職缺及待遇，全面e化讓求職者大讚方便。

主辦單位表示，今年超過千項職缺中，不乏在地的「台灣土地開發」、「台灣水泥」、「美崙飯店」、「曾記麻糬」等各種企業，還有「燿華電子」及「華新麗華」等知名企業跨區徵才，並於花蓮火車站提供來回接駁車，歡迎求職者善加利用。

勞動力發展署主任秘書王玉珊說，人力資源是企業重要資產，政府辦理各項職訓及就業服務，除了吸引年輕人也鼓勵中高齡者投入就業。縣長徐榛蔚則大讚活動參與廠商來自各行各業，在觀光立縣的花蓮提供鄉親更多職業選擇。立委蕭美琴則提到機器取代人力、網拍取代實體購物，都是求職者須留意的趨勢。