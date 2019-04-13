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東部最大就業博覽會登場 千項職缺找人才

2019-04-13 13:01聯合報 記者余衡╱即時報導

今年東部規模最大的就業博覽會，今天上午在花蓮縣立體育館登場，現場共55家廠商，提供超過1千個徵才職缺，求職者只需由服務員電腦輸入履歷，就會同步傳送給廠商，不但能節省時間立即面試，透過手機掃瞄QR code還能隨時查詢職缺及待遇，全面e化讓求職者大讚方便。

主辦單位表示，今年超過千項職缺中，不乏在地的「台灣土地開發」、「台灣水泥」、「美崙飯店」、「曾記麻糬」等各種企業，還有「燿華電子」及「華新麗華」等知名企業跨區徵才，並於花蓮火車站提供來回接駁車，歡迎求職者善加利用。

勞動力發展署主任秘書王玉珊說，人力資源是企業重要資產，政府辦理各項職訓及就業服務，除了吸引年輕人也鼓勵中高齡者投入就業。縣長徐榛蔚則大讚活動參與廠商來自各行各業，在觀光立縣的花蓮提供鄉親更多職業選擇。立委蕭美琴則提到機器取代人力、網拍取代實體購物，都是求職者須留意的趨勢。

求職民眾林先生說，自己對服務業有興趣，打算高中畢業後就先投入就業市場，看到在地大型餐飲業都前來徵才，提供的待遇也合乎水準。黃小姐表示，自己還在就讀大學觀光科系，為了下學期實習機會先來投石問路，覺得相關職缺還不少，擔心未來工作不好找，盼實習順利畢業能銜接正職。

來賓插進鑰匙象徵啟動求職列車。記者余衡／攝影
來賓插進鑰匙象徵啟動求職列車。記者余衡／攝影
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服務員替民眾輸入e化履歷。記者余衡／攝影
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民眾可用QR code查詢職缺薪資。記者余衡／攝影
民眾可用QR code查詢職缺薪資。記者余衡／攝影
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許多民眾前往求職。記者余衡／攝影
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求職實習徐榛蔚

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