擂茶要從三國時代說起？宜蘭綠博喝茶長知識

2019-04-13 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣政府主辦綠色博覽會，吸引遊客，在冬山火車站站體下設有農遊驛站展區，今天由大同鄉玉蘭休閒農業區擂茶講師進駐，示範演繹經典擂茶，茶香迷人，談起故事，竟遠溯到三國時代，讓遊客長了知識。

宜蘭縣政府指出，擂茶又名「三生湯」，相傳三國時代，張飛帶領的官兵都感染瘟疫無力作戰，當時有位草藥醫師，有感於劉備愛民有加，便奉獻祖傳的除疫秘方，以生茶、生薑、生米共同磨成糊漿後煮熟而飲用，結果湯到病除，蜀軍因此得救，「三生湯」之名便由此流傳下來。

擂茶融合地方特色與茶品，其中，玉蘭即是宜蘭重要茶鄉，位在大同鄉，面向蘭陽溪開闊河谷，茶園連綿，鄰近高山環伺，至玉蘭社區一帶降為150公尺左右，在山腰及分水嶺一帶頗多完整而平緩土地，常起輕霧、適合茶樹生長，主要有青心烏龍、金荁、翠玉，茶樹墨綠 、茶湯金黃亮麗，香氣濃郁，滋味甘醇甜美，因產地「玉蘭」而名為「玉蘭茶」。

玉蘭茶與擂茶結合，遊客體驗，宜蘭縣政府指出，與古老相傳的三生湯相比，現今的擂茶，不僅有生茶、生米，還會加入芝麻、南瓜子、杏仁片、淮山、雪蓮子等多種養生食材，不僅能生津止渴，清涼解暑，而且還有健脾養胃，滋補長壽之功能。