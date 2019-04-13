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多到滿出來的愛 小飛魚到波蘭募款半個月達標

2019-04-13 11:57中央社 台東縣13日電

蘭嶼椰油國小的小飛魚歌舞團隊獲邀參加波蘭國際兒童民俗藝術節演出，小飛魚團隊邊練習...
蘭嶼椰油國小的小飛魚歌舞團隊獲邀參加波蘭國際兒童民俗藝術節演出，小飛魚團隊邊練習邊募款，期待將蘭嶼之美帶到地球另一端。圖╱中央社
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蘭嶼椰油國小的小飛魚歌舞團隊獲邀到波蘭演出，因缺經費募款，短短15天湧入348筆捐款，達到預定金額。負責老師顏子矞感動的說「多到滿出來的愛」。

去年以椰油國小舞蹈隊改編，描述探討達悟族孩子「失根與尋根」電影–只有大海知道，引起廣大迴響，也受到主辦波蘭兒童藝術節單位注意，因此椰油國小的舞蹈隊獲邀參加今年7月在波蘭舉辦的國際兒童民俗藝術節。

包括學生和家長、老師，預計團員40人左右，需要的經費約新台幣300多萬，必須由學校和家長自己籌措經費，學校除了義賣和小飛魚相關商品籌資外，也到台東表演募款，同時提出公益勸募計畫。

計畫募款388萬4000元，從3月27日至8月3日；不過，負責老師顏子矞11日在臉書貼文表示，「由於各位朋友的支持和幫忙，我們的義賣及募款所得已經順利達標囉，在此特別聲明：我們的募款活動正式截止了」。

「只有大海知道」的導演崔永徽留言說「太不可思議了」，團隊人員蔣佳晏說「這是最讓人感動的奇蹟」；導演虞戡平也留言「恩典！那麼快就達標」。

短短的15天就達到募款金額，且以小額捐款為主，這2天陸續還有民眾詢問募款事宜。顏子矞說，「多到滿出來的愛！真的不知道該說什麼，除了感謝，還是感謝」、「我們一定會竭盡全力，讓每一雙支持小飛魚的手感到榮耀」。

募款波蘭義賣

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