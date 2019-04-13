多到滿出來的愛 小飛魚到波蘭募款半個月達標
蘭嶼椰油國小的小飛魚歌舞團隊獲邀到波蘭演出，因缺經費募款，短短15天湧入348筆捐款，達到預定金額。負責老師顏子矞感動的說「多到滿出來的愛」。
去年以椰油國小舞蹈隊改編，描述探討達悟族孩子「失根與尋根」電影–只有大海知道，引起廣大迴響，也受到主辦波蘭兒童藝術節單位注意，因此椰油國小的舞蹈隊獲邀參加今年7月在波蘭舉辦的國際兒童民俗藝術節。
包括學生和家長、老師，預計團員40人左右，需要的經費約新台幣300多萬，必須由學校和家長自己籌措經費，學校除了義賣和小飛魚相關商品籌資外，也到台東表演募款，同時提出公益勸募計畫。
計畫募款388萬4000元，從3月27日至8月3日；不過，負責老師顏子矞11日在臉書貼文表示，「由於各位朋友的支持和幫忙，我們的義賣及募款所得已經順利達標囉，在此特別聲明：我們的募款活動正式截止了」。
「只有大海知道」的導演崔永徽留言說「太不可思議了」，團隊人員蔣佳晏說「這是最讓人感動的奇蹟」；導演虞戡平也留言「恩典！那麼快就達標」。
短短的15天就達到募款金額，且以小額捐款為主，這2天陸續還有民眾詢問募款事宜。顏子矞說，「多到滿出來的愛！真的不知道該說什麼，除了感謝，還是感謝」、「我們一定會竭盡全力，讓每一雙支持小飛魚的手感到榮耀」。
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