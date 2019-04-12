關懷弱勢／宜蘭濕冷蓋不暖 縣府宅配暖被與消毒

2019-04-12 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭報導



宜蘭縣政府引進「行動乾燥消毒車」，到宅為獨居老人、低收入戶或家有臥床者服務，全床烘被與消毒。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

濕冷天氣，被子、衣服穿了不易暖，家有臥床者，潮味與異味濃，宜蘭縣政府引進「行動乾燥消毒車」，到宅為獨居老人、低收入戶或家有臥床者服務，全床烘被與消毒，暖了被、乾了衣、除了臭，讓受惠者感激。

宜蘭縣長林姿妙昨天到壯圍鄉陳宅，了解乾燥消毒車服務現況，要求擴大服務對象，家中若有失能長期臥床者，不限於低收及中低收入戶，一般收入戶若有需求也可申請自費服務，每次服務費600元。

縣政府表示，可移動的乾燥消毒車，巡迴到宅或機構、社區式服務單位定點服務，大型寢具及衣物都可消毒乾燥，乾燥消毒車殺菌力是太陽的60倍，「從裡到外」可去除95％以上的塵蟎等過敏源。

縣府指出，宜蘭多雨，寢具衣物不易乾燥，過敏原、塵蟎及病菌易孳生，特別是失能長期臥床、獨居長者等自我照顧能力不足的弱勢民眾，身體健康更受威脅，目前有善心人士捐助打造的3輛「行動乾燥消毒車」，很受肯定。

服務對象中，若是一般戶的獨居長者、身心障礙者、失能者，每人每次要自費，以600元為上限，經濟弱勢戶，如低收及中低收入戶、身障生活補助戶及中低老人生活津貼戶則全額補助。

如果是身心障礙者社區服務單位，如社區日間作業設施、身心障礙者家庭托顧服務據點等，每次收取600元服務費用（約6套寢具），若寢具數量較多，以一天3千元計算。諮詢電話(03)9328822轉分機217。