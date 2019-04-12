就職百日媒體民調滿意度7成 林右昌：把不可能變可能

2019-04-12 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府今天下午發布新聞稿，公布年代電視媒體最新就職百日民調顯示，林右昌在施政表現高達71.19%民眾感到滿意。林右昌表示，「過去4年，我們把不可能變成可能，下個4年，將把握機會加速拚建設，讓基隆的改變成為基隆人的光榮與驕傲。」

基隆市政府表示，延續第一個任期對市政的擘畫藍圖，市長林右昌施政腳步繼續向前行，獲得多數民眾肯定，根據今天年代電視媒體公布最新民調顯示，林右昌施政表現有71.19%市民感到滿意。這份民調對象設定在20歲以上基隆市民，信心水準95%、抽樣誤差範圍在正負3%以內。調查時間為4月10-11日，調查方式為電話訪問。

市府說，根據電視媒體的民調顯示，林右昌在施政表現上有高達71.19%的民眾感到滿意（18.61%非常滿意、52.58%還算滿意），即便是泛藍的民眾也有高達63.85%感到滿意；在整體施政上，有71.87%認為基隆有進步（32.03%進步很多、39.84%有點進步）；在交通方面，超過半數（50.25%）民眾認為比林市長上任前進步；觀光方面，則有66.61%的民眾認為比以前進步；各項民調數字都刷新林右昌市長執政以來的新高紀錄。

林右昌表示，因為是連任，重大建設包括基隆輕軌捷運、基隆市港再生標竿計畫、北五堵研發新鎮計畫、大基隆歷史場景再現整合計畫等案都依期程按部就班執行規畫中；最近，大家也看到基隆港務大樓正在大整建，今年11月底前要完工；成功國小周邊環境完成改造，解決長年以來的攤販、髒亂問題；昨天地方期待十數年的中和路拓寬工程也完工通車，解決民眾十多年來的難題！，這些看得見摸得到的成果，都讓民眾大大有感。

林右昌說「市政建設不能投機取巧，只能紮紮實實地一步步推動，沒有捷徑！感謝市民的肯定與支持，這將會給市長更多的信心與動力。」