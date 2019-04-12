親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

就職百日媒體民調滿意度7成 林右昌：把不可能變可能

2019-04-12 18:07聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府今天下午發布新聞稿，公布年代電視媒體最新就職百日民調顯示，林右昌在施政表現高達71.19%民眾感到滿意。林右昌表示，「過去4年，我們把不可能變成可能，下個4年，將把握機會加速拚建設，讓基隆的改變成為基隆人的光榮與驕傲。」

基隆市政府表示，延續第一個任期對市政的擘畫藍圖，市長林右昌施政腳步繼續向前行，獲得多數民眾肯定，根據今天年代電視媒體公布最新民調顯示，林右昌施政表現有71.19%市民感到滿意。這份民調對象設定在20歲以上基隆市民，信心水準95%、抽樣誤差範圍在正負3%以內。調查時間為4月10-11日，調查方式為電話訪問。

市府說，根據電視媒體的民調顯示，林右昌在施政表現上有高達71.19%的民眾感到滿意（18.61%非常滿意、52.58%還算滿意），即便是泛藍的民眾也有高達63.85%感到滿意；在整體施政上，有71.87%認為基隆有進步（32.03%進步很多、39.84%有點進步）；在交通方面，超過半數（50.25%）民眾認為比林市長上任前進步；觀光方面，則有66.61%的民眾認為比以前進步；各項民調數字都刷新林右昌市長執政以來的新高紀錄。

林右昌表示，因為是連任，重大建設包括基隆輕軌捷運、基隆市港再生標竿計畫、北五堵研發新鎮計畫、大基隆歷史場景再現整合計畫等案都依期程按部就班執行規畫中；最近，大家也看到基隆港務大樓正在大整建，今年11月底前要完工；成功國小周邊環境完成改造，解決長年以來的攤販、髒亂問題；昨天地方期待十數年的中和路拓寬工程也完工通車，解決民眾十多年來的難題！，這些看得見摸得到的成果，都讓民眾大大有感。

林右昌說「市政建設不能投機取巧，只能紮紮實實地一步步推動，沒有捷徑！感謝市民的肯定與支持，這將會給市長更多的信心與動力。」

基隆市政府今天下午發布新聞稿，公布電視媒體最新就職百日民調顯示，林右昌在施政表現...
基隆市政府今天下午發布新聞稿，公布電視媒體最新就職百日民調顯示，林右昌在施政表現上有高達71.19%的民眾感到滿意。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市政府今天下午發布新聞稿，公布電視媒體最新就職百日民調顯示，林右昌在施政表現...
基隆市政府今天下午發布新聞稿，公布電視媒體最新就職百日民調顯示，林右昌在施政表現上有高達71.19%的民眾感到滿意。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市政府今天下午發布新聞稿，公布電視媒體最新就職百日民調顯示，林右昌在施政表現...
基隆市政府今天下午發布新聞稿，公布電視媒體最新就職百日民調顯示，林右昌在施政表現上有高達71.19%的民眾感到滿意。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市政府今天下午發布新聞稿，公布年代電視媒體最新就職百日民調顯示，林右昌在施政...
基隆市政府今天下午發布新聞稿，公布年代電視媒體最新就職百日民調顯示，林右昌在施政表現上有高達71.19%的民眾感到滿意。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市政府今天下午發布新聞稿，公布電視媒體最新就職百日民調顯示，林右昌在施政表現...
基隆市政府今天下午發布新聞稿，公布電視媒體最新就職百日民調顯示，林右昌在施政表現上有高達71.19%的民眾感到滿意。圖／報系資料照
分享

基隆輕軌林右昌民調

相關新聞

影／失傳神技重現！來聽宜蘭如何用唱歌來數魚苗

2019-04-12 15:04

神明鼓勵結婚生小孩 台東天后宮不限縣市給獎金！

2019-04-12 10:40

等了10多年 基隆中和路拓寬成3線道

2019-04-12 00:10

台東老厝新生 爭2億補助續推

2019-04-11 23:14

瞄準小家庭 壽豐果艷西瓜要瘦身

2019-04-11 23:02

林姿妙率百人團 下周登陸招商

2019-04-11 22:58

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

砂石車撞飛變電箱 台電力拚今晚8點前復電

2019-04-11 16:55

台東大鳥濱海木棧道19年未修 民眾批「擺到爛 」

2019-04-11 16:40

「貨出去、人進來」宜蘭史上最大團 共赴大陸拚觀光

2019-04-11 15:22

瞄準小家庭族群 壽豐果艷西瓜要「瘦身」

2019-04-11 15:01

團員平均年齡70歲 來這裡表演被叫「小朋友」

2019-04-11 13:48

基隆「吉古拉」就是竹輪？在地人反駁：明明差很多！

2019-04-10 20:00

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

神明鼓勵結婚生小孩 台東天后宮不限縣市給獎金！

2019-04-12 10:40

上書房行走？柯文哲瘋媽祖 北市祕書處43名員工請假

2019-04-12 15:23

跟白沙屯媽祖日行48公里 破自己紀錄仍未通過媽祖考驗

2019-04-11 22:46

大甲媽、白沙屯媽回鑾會相遇？警估機率低

2019-04-11 21:18

白沙屯媽祖神轎突進入火鍋店駐駕 民眾：被媽祖包場了

2019-04-12 18:10

歡迎來探險！百年桃園大圳隧道睽違10年辦健行

2019-04-12 15:16

騎車小心！屏東交通死亡車禍 機車族佔6成

2019-04-11 19:34

上次遇假日沒學生 白沙屯媽祖今二度到校 學生好感動

2019-04-12 12:12

保母媽媽爭11年 混血棄嬰可入籍了

2019-04-11 23:09

整水塔柴油爆開險釀災 侯友宜率隊鐵腕拆違建汽旅

2019-04-12 15:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top