一日小縣長頒獎初體驗 希望「大家都來花蓮當學生」

2019-04-12 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮今天有3名「縣長」同台，除了正牌徐榛蔚，還有2名就讀國小的「一日小縣長」林銘祥和吳欣臻，3「縣長」合體頒發保德信志工菁英獎給縣內得獎國高中生。一日小縣長看到大哥哥、大姊姊們熱心公益，都說以後也要服務社會。林銘祥還童言童語說，若他當縣長希望改變教育，「讓大家都來花蓮當學生」。

花蓮縣府將4月訂為「快樂洄瀾兒童月」，設計「五大職人」體驗活動，其中「一日公務員」職業體驗，讓學童體驗消防員、圖書館員、小警察、社工師、稽查員等職涯。

其中來自玉里觀音國小四年級的林銘祥、花蓮市中原國小六年級的吳欣臻受邀當一日小小縣長。

林銘祥是去年全國慈孝楷模，他的母親來自柬埔寨，父親因車禍一度成為植物人，雖然甦醒但行動仍不便，林銘祥會為父親洗澡、擦背，料理家務，十分貼心。六年級的吳欣臻是學校自治小市長，就讀藝才班的她美術表現出身，也對英語很有熱情。

今天受邀到縣府，與縣長徐榛蔚一起頒獎，縣府貼心為2人量身訂做專屬縣府員工背心，穿起來有模有樣。

「縣長好！」正牌縣長徐榛蔚在縣長室熱情迎接2人，接著3人一同到縣府2樓簡報室頒獎。2名小小縣長顯得有些緊張，包括站位、頒獎動作都有點生澀，直呼縣長真不輕鬆。林銘祥說，當小縣長能讓花蓮教育變很好。

3名「縣長」今天頒獎給縣內獲得保德信青少年志工菁英獎的11名縣內青少學生，包括獲最高榮譽全國菁英獎的海星國中葉欣、劉丹華，以及獲奉獻獎的四維高中羅矞、羅傳暐、海星高中陳翊宇、黃子綺、廖浚童、花蓮女中徐林韶慈、慈大附中李采倪、陳潔儒、樊蓁蓁。