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花蓮復康巴士瀕汰換 台中善心人士奔300公里捐車

2019-04-12 16:26聯合報 記者余衡╱即時報導

花蓮門諾基金會承辦縣內復康巴士業務邁入第15年，每月平均載送5千名身心障礙者外出就醫辦事，今年3輛巴士即將到達汰換年限，眼見恐減少6千趟次載運能量，台中三信文教基金會董事長王陸谷及胞妹王姿誼得知後立即慷慨解囊，捐贈全新復康巴士並取名為「恩典號」，今天更特別前往300公里外的花蓮參與啟用儀式，總算稍解基金會燃眉之急。

衛福部統計指出，去年花蓮縣的身心障礙者共有26449人，約佔全縣的人口8%左右，因縣內地形狹長又多山路，造成許多身障、失能及獨居長者就醫及對外交通不便，由門諾基金會承辦復康巴士業務，目前共有28輛巴士服務超過千名身障者，每年出車約6萬趟次，由於平均使用年限為6到8年，今年將有3輛濱臨汰換。

門諾基金會董事長陳永興說，隨著邁入高齡化社會，偏鄉長照需求只會愈來愈多，前年起更將服務範圍延伸至台東，盼能建立「花東無障礙交通廊道」，但經盤點今年3輛巴士依法瀕臨汰換，其中2輛服役將屆10年，若近期內無法陸續補足，恐會影響後續近6千趟次的載運能量，恩典號的加入雖然稍解燃眉之急，但仍將持續尋求民眾愛心協助。

三信文教基金會董事長王陸谷及胞妹王姿誼得知後慷慨解囊，出資捐贈一輛全新復康巴士並取名為「恩典號」，王姿誼說，這是她慶祝80歲生日的方式，也期盼恩典號能如其名，穿梭花東偏鄉角落，替有需求的人帶來恩典。

全新復康巴士恩典號今啟用。記者余衡／翻攝
全新復康巴士恩典號今啟用。記者余衡／翻攝
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王陸谷（左二）及胞妹王姿誼（左三）出席捐車儀式。記者余衡／翻攝
王陸谷（左二）及胞妹王姿誼（左三）出席捐車儀式。記者余衡／翻攝
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