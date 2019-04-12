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台鐵站務員樂當狗奶爸 為流浪毛小孩找到溫暖新家

2019-04-12 12:47聯合報 記者王燕華╱即時報導

台鐵北迴線的花蓮和仁車站，上月有浪浪狗媽媽產下一窩小寶寶，透過愛狗人士協助，站內員工充當模特兒抱著狗寶寶拍照，毛小孩萌樣引起熱烈回響，8隻中已有6隻找到溫暖新家，愛狗人士大讚和仁站員工做了尊重生命的最佳示範。

和仁車站因為地處偏遠，常有流浪狗闖入，甚至留下來成為「站狗」。站長周運龍說，前年就發現有流浪狗進入站區，站內員工見牠們不會闖入鐵軌範圍，影響行車安全，加上野狗警覺性高，不容易靠近驅離，但又不忍見牠們挨餓，開始集資購買狗飼料，目前約有6隻在站區徘徊。

去年浪狗媽媽曾產下一窩小狗，當時由站內員工帶回領養，沒想到今年農曆春節又出現一窩，共有4黑4黃8隻幼犬，模樣非常可愛，但員工們無法再領養，又擔心小狗調皮亂跑會發生危險，透過長期協助流浪狗送愛的熱血愛狗人士許伊森協助找新家。

許伊森在臉書社團「花蓮爆料王」貼出領養文，台鐵員工抱著小狗的萌樣，讓人感覺溫馨，幾乎每天都有人來洽詢，短短幾天就送出6隻。許伊森說，其實詢問度很高，但他會先篩選出合適的領養人，再帶著有意領養著到和仁車站選狗，7名站務人員充當解說員，解說小狗的習性，一旦媒合成功，他就會把狗帶回家中清潔和驅蟲，漂漂亮亮送往新家。

「和仁車站的站務員做了尊重生命的最佳示範」，許伊森說，站務員們沒有驅趕一家老小9犬，反而妥善安置並兼顧站內人車安全，還積極尋求幼犬送養及狗媽抓紮的協助，是最好示範。網友也頻讚好溫馨。

幼犬送養後，和仁車站和許伊森也將展開浪浪抓紮工作，預計下周以吹箭方式，捕捉兩隻母成犬送往結紮，狗媽媽則會在幼犬全部送養後結紮。

台鐵花蓮和仁車站員工充當狗奶爸，與愛狗人士合力送養浪浪幼犬，被讚是尊重生命的最佳...
台鐵花蓮和仁車站員工充當狗奶爸，與愛狗人士合力送養浪浪幼犬，被讚是尊重生命的最佳示範。圖／許伊森提供
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台鐵花蓮和仁車站員工充當狗奶爸，與愛狗人士合力送養浪浪幼犬，被讚是尊重生命的最佳...
台鐵花蓮和仁車站員工充當狗奶爸，與愛狗人士合力送養浪浪幼犬，被讚是尊重生命的最佳示範。圖／許伊森提供
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台鐵花蓮和仁車站員工兼顧站內人車安全，妥善照顧毛小孩，被讚是尊重生命的最佳示範。...
台鐵花蓮和仁車站員工兼顧站內人車安全，妥善照顧毛小孩，被讚是尊重生命的最佳示範。圖／許伊森提供
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台鐵花蓮和仁車站員工充當狗奶爸，與愛狗人士合力送養浪浪幼犬，被讚是尊重生命的最佳...
台鐵花蓮和仁車站員工充當狗奶爸，與愛狗人士合力送養浪浪幼犬，被讚是尊重生命的最佳示範。圖／許伊森提供
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台鐵花蓮和仁車站近日出現8隻浪浪毛小孩，可愛模樣萌翻天。圖／許伊森提供
台鐵花蓮和仁車站近日出現8隻浪浪毛小孩，可愛模樣萌翻天。圖／許伊森提供
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台鐵花蓮和仁車站員工充當狗奶爸，與愛狗人士合力送養浪浪幼犬，被讚是尊重生命的最佳...
台鐵花蓮和仁車站員工充當狗奶爸，與愛狗人士合力送養浪浪幼犬，被讚是尊重生命的最佳示範。圖／許伊森提供
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流浪狗結紮台鐵

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