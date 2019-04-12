台東蘭嶼「螃蟹節」 家戶門前掛蟹螯

2019-04-12 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



小孩會把長輩們給的蟹螯用繩子綁串起來，掛在家門前，蟹螯把的愈多愈長，也代表這家大豐收，以及媽媽很抓螃蟹的意思。圖／瑪拉歐斯提供 分享 facebook 台東蘭嶼雅美族4月是舉行螃蟹節（慰勞節）的時節，島上婦女為了慰勞在海上辛苦出海捕魚的男士們，特別捕捉螃蟹（陸蟹），並取出蟹肉和製作芋頭糕等佳餚，給男士享用，有趣的是家中小朋友會把蟹螯綁串起來，掛在家門前，代表豐收及媽媽很會抓螃蟹的意思，這也是島上除了掛飛魚外，另一特殊掛蟹腳的傳統文化。

蘭嶼蘭恩文教基會執行長瑪拉歐斯表示，國曆的4月是蘭嶼男人開始捕撈飛魚、鬼頭刀的月分，族語稱為papataw，但在這個時節海上作業非常辛苦，不僅面對強勁海流，也具危險性，因此，婦女就會花半個月的時間來捕捉螃蟹，並製作芋頭糕等佳餚慰勞男士們，這也就是螃蟹節的由來，也可稱慰勞節。

他說，這個節日不僅慰勞夫家男人，同時也會邀請娘家的男人一起享用，共享食物和魚穫增進彼此情感。而親友間也會互贈地瓜、芋頭及魚乾等傳統食物；這時候也是最讓小朋友開心的一天，小孩會把長輩們給的蟹螯用繩子綁串起來，掛在家門前，蟹螯把的愈多愈長，也代表這家大豐收，以及媽媽很抓螃蟹的意思。