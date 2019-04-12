親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

南韓江原道大火：「史上最惡山火」為何失控？

太空站待340天…太空人返地球後 身體有一小部分無法復原

董事長說故事送小朋友繪本 馬維欣：閱讀豐富精采人生

2019-04-12 09:45聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市中華國小推動「閱讀增能」為學校課程發展的主軸之一，鼓勵學生多元的適性學習與潛能發展由閱讀開始，昨舉辦「與作者有約」校園講座，和鑫光電董事長馬維欣第一次到小學開講，她特別到校送給每位小朋友繪本，並與小朋友分享閱讀的樂趣，鼓勵孩子閱讀，她說，「多閱讀才能豐富精采人生」。

中華國小校長潘志煌說，學校除了圖書館，也結合愛的書庫及晨間閱讀活動，並在每個班級都設置閱讀區，還有佛光山雲水書坊行動圖書館，定期到校提供學生們優質的書籍閱讀等，期盼學生在充滿書香的環境下，讓閱讀就像呼吸一樣自由舒暢，並潛移默化為良好的生活習慣和行為。

潘志煌表示，馬維欣董事長在事業忙碌且經營有成之際，積極投入社會公益，透過閱讀活動，關懷孩子們的身心發展與學習需求，來和小朋友們面對面分享、對話及辦理簽書會，小朋友都很興奮。

元大馬家第二代馬維欣進軍文創業，經由金蘋果出版相關童書，並將繪本規劃為主軸，且聚焦在12歲以下孩子，思考孩子們在成長過程可能會碰到心理層面或環境劇變的衝擊，期盼透過出書的方式，協助他們排解壓力度過難關，並培養正向思考的價值觀。

馬維欣指出，她去年進軍文創業，經由金蘋果出版相關童書，並以繪本為主軸，聚焦在12歲以下孩子在成長過程可能會碰到心理層面或環境劇變的衝擊，協助他們排解壓力度過難關，並培養正向思考的價值觀，而社會上像她父親馬志玲一樣罹患失智症的人愈來愈多，也希望從文藝創作去提醒大眾對老人長期病痛、看護等高齡化議題的重視，及早投入時間與資源面對。

馬維欣說，希望小朋友多多陪伴家人，藉由和家人互動、相處與關心，帶來正向的力量，克服學校遇到的各種困難，也要多閱讀，豐富自己的精采人生。

馬維欣也以自己的父親為例，她發現到周遭像她父親一樣罹患失智症的人愈來愈多，希望從文藝創作去喚醒大眾，對老人長期病痛、看護等高齡化議題的重視，及早投入時間與資源面對。

金蘋果圖書出版社致贈中華國小的繪本，有《我替你記住就好》、《小聰明遇上大麻煩》、《雖然你是搗蛋鬼》、《做自己就好》等多本故事書。馬維欣是繪本作者，她親自向小朋友說故事的內容，大家都聽得津津有味。

和鑫光電董事長馬維欣第一次到小學開講，她特別到校送給每位小朋友繪本，並與小朋友分...
和鑫光電董事長馬維欣第一次到小學開講，她特別到校送給每位小朋友繪本，並與小朋友分享閱讀的樂趣，鼓勵孩子閱讀。記者游明煌／攝影
分享
和鑫光電董事長馬維欣第一次到小學開講，她特別到校送給每位小朋友繪本，並與小朋友分...
和鑫光電董事長馬維欣第一次到小學開講，她特別到校送給每位小朋友繪本，並與小朋友分享閱讀的樂趣，鼓勵孩子閱讀。記者游明煌／攝影
分享
和鑫光電董事長馬維欣第一次到小學開講，她特別到校送給每位小朋友繪本，並與小朋友分...
和鑫光電董事長馬維欣第一次到小學開講，她特別到校送給每位小朋友繪本，並與小朋友分享閱讀的樂趣，鼓勵孩子閱讀。記者游明煌／攝影
分享

失智症圖書館文創

相關新聞

台東老厝新生 爭2億補助續推

2019-04-11 23:14

瞄準小家庭 壽豐果艷西瓜要瘦身

2019-04-11 23:02

林姿妙率百人團 下周登陸招商

2019-04-11 22:58

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

砂石車撞飛變電箱 台電力拚今晚8點前復電

2019-04-11 16:55

台東大鳥濱海木棧道19年未修 民眾批「擺到爛 」

2019-04-11 16:40

「貨出去、人進來」宜蘭史上最大團 共赴大陸拚觀光

2019-04-11 15:22

瞄準小家庭族群 壽豐果艷西瓜要「瘦身」

2019-04-11 15:01

團員平均年齡70歲 來這裡表演被叫「小朋友」

2019-04-11 13:48

基隆「吉古拉」就是竹輪？在地人反駁：明明差很多！

2019-04-10 20:00

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

白沙屯媽十萬人護駕多壯觀 一張圖秀出來就知道

2019-04-11 18:04

影／台灣首位徒步隨香的總統 蔡英文步行6公里送白沙屯媽祖

2019-04-11 11:35

「和平統一」上街遊行是叛國? 中市警局核准：合法合憲

2019-04-11 10:15

影／感動！媽祖信眾伏跪鑽轎底 鑾轎遇他們立即升高

2019-04-11 09:55

跟白沙屯媽祖日行48公里 破自己紀錄仍未通過媽祖考驗

2019-04-11 22:46

騎車小心！屏東交通死亡車禍 機車族佔6成

2019-04-11 19:34

漫步浪滿粉紅櫻花海 淡水天元宮吉野櫻終於滿開

2019-04-11 10:37

影／徒步隨白沙屯媽進香 蔡英文：經歷讓她有滿滿感動

2019-04-11 16:38

大甲媽、白沙屯媽回鑾會相遇？警估機率低

2019-04-11 21:18

高雄銀打掉慶富7億呆帳 董事長：失敗的放款案

2019-04-11 12:58

「貨出去、人進來」宜蘭史上最大團 共赴大陸拚觀光

2019-04-11 15:22

金山財神廟送100面金牌 擲5聖杯即可帶回家

2019-04-11 15:05

天元宮絕美吉野櫻終於開了 周六日加開接駁車

2019-04-11 10:18

蔡英文徒步6公里送白沙屯媽祖

2019-04-11 14:26

基隆中和路2線變3線道不堵了 喊10多年拓寬終完成

2019-04-11 17:38

大甲媽繞境進香 新港奉天宮10萬人祝壽

2019-04-11 10:25

墾丁泊逸淪法拍觀光罩烏雲 屏縣府用數據證明人氣回溫

2019-04-11 17:07

蔡英文徒步跟白沙屯媽 祈求國泰民安

2019-04-11 11:47

麻疹傳染力強 中市新增今年第4及第5例本土病例

2019-04-11 19:26

春遊補助方案 18至40歲遊桃園最高可享1500元補助

2019-04-11 12:16

影／首位徒步隨香的總統 蔡英文走6公里送白沙屯媽祖

2019-04-11 14:42

彰縣敬老禮金成史上最短福利政策？ 藍綠議員今激烈攻防

2019-04-11 13:57

嘉義高鐵至新營兩側車道規劃 林佳龍南下為葉宜津背書

2019-04-11 14:23

到高雄品嘗眷村美食 達人推薦這15家

2019-04-11 13:08

台東天空夢幻「高積雲」 民眾、氣象站員工：美極了

2019-04-11 17:33

暖冬柿子不開花比颱風來還要慘 杮農：40年首見！

2019-04-11 15:01

嘉義鹿草封路免費打芒果 有趣還有助行的安全

2019-04-11 18:58

徒步跟隨白沙屯媽進香 蔡英文：感受種種的溫暖

2019-04-11 13:27

全國潔牙冠軍小學生教刷牙 長輩恍然大悟：難怪我掉牙

2019-04-11 13:35

六輕氣爆案 立委質疑：石化管線竟無法定使用年限

2019-04-11 11:27

金門宗教交流 1700人赴湄洲島

2019-04-12 00:05

綠質疑「統一」遊行有警車開道 中市府：勿散布謠言

2019-04-11 10:47

台中「和平統一」遊行印警車開道遭抗議 申請人更正

2019-04-11 17:47

瞄準小家庭族群 壽豐果艷西瓜要「瘦身」

2019-04-11 15:01

他捐服務車背後有洋蔥 讓亡母的愛持續守護偏鄉

2019-04-11 19:04

影／漁港改善工程美輪美奐 公廁內卻「大雨下不停」

2019-04-11 19:59

團員平均年齡70歲 來這裡表演被叫「小朋友」

2019-04-11 13:48

老婆提前退休投身志工行列 原因竟然是為了「它」

2019-04-11 17:05

台南第2場捷運說明會今登場 部分市民擔心成行動蚊子館

2019-04-11 20:03

淡水天元宮 櫻花終於開了

2019-04-11 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top