董事長說故事送小朋友繪本 馬維欣：閱讀豐富精采人生

2019-04-12 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市中華國小推動「閱讀增能」為學校課程發展的主軸之一，鼓勵學生多元的適性學習與潛能發展由閱讀開始，昨舉辦「與作者有約」校園講座，和鑫光電董事長馬維欣第一次到小學開講，她特別到校送給每位小朋友繪本，並與小朋友分享閱讀的樂趣，鼓勵孩子閱讀，她說，「多閱讀才能豐富精采人生」。

中華國小校長潘志煌說，學校除了圖書館，也結合愛的書庫及晨間閱讀活動，並在每個班級都設置閱讀區，還有佛光山雲水書坊行動圖書館，定期到校提供學生們優質的書籍閱讀等，期盼學生在充滿書香的環境下，讓閱讀就像呼吸一樣自由舒暢，並潛移默化為良好的生活習慣和行為。

潘志煌表示，馬維欣董事長在事業忙碌且經營有成之際，積極投入社會公益，透過閱讀活動，關懷孩子們的身心發展與學習需求，來和小朋友們面對面分享、對話及辦理簽書會，小朋友都很興奮。

元大馬家第二代馬維欣進軍文創業，經由金蘋果出版相關童書，並將繪本規劃為主軸，且聚焦在12歲以下孩子，思考孩子們在成長過程可能會碰到心理層面或環境劇變的衝擊，期盼透過出書的方式，協助他們排解壓力度過難關，並培養正向思考的價值觀。

馬維欣指出，她去年進軍文創業，經由金蘋果出版相關童書，並以繪本為主軸，聚焦在12歲以下孩子在成長過程可能會碰到心理層面或環境劇變的衝擊，協助他們排解壓力度過難關，並培養正向思考的價值觀，而社會上像她父親馬志玲一樣罹患失智症的人愈來愈多，也希望從文藝創作去提醒大眾對老人長期病痛、看護等高齡化議題的重視，及早投入時間與資源面對。

馬維欣說，希望小朋友多多陪伴家人，藉由和家人互動、相處與關心，帶來正向的力量，克服學校遇到的各種困難，也要多閱讀，豐富自己的精采人生。

馬維欣也以自己的父親為例，她發現到周遭像她父親一樣罹患失智症的人愈來愈多，希望從文藝創作去喚醒大眾，對老人長期病痛、看護等高齡化議題的重視，及早投入時間與資源面對。