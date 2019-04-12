瞄準小家庭 花蓮壽豐果艷西瓜瘦身

2019-04-12 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣壽豐鄉農會果艷西瓜享有盛名，不過A級大西瓜重達17、18公斤，一般小家庭根本吃不完，冰箱也很難放得下，壽豐鄉農會正研發小西瓜，個頭只有大西瓜的一半至三分之一，適合小家庭食用，預計4月底或五5月就可採收上市，將先取名「花姑娘」，到新北板橋舉辦銷售會。

花蓮縣壽豐鄉的果艷西瓜，就種植在木瓜溪上的500公頃溪床上，一株只留下一顆，每一顆甜度都很高，肉質也比一般西瓜香甜清脆，壽豐鄉農會更每年產地直送到新北市板橋展售，讓北部民眾也能吃到果艷西瓜，每年都供不應求。

壽豐鄉農會為深耕都會區市場，正研發讓西瓜「瘦身」。新任總幹事黃啟祥表示，農會今年針對小家庭，請種苗公司培育新的品種，讓西瓜重量大概在4、5公斤左右，更適合小家庭享用；不然原本果艷西瓜大約18公斤，對小家庭消費者來說，如果沒人可分享的話，反而造成困擾。

新品種小西瓜大約大小是原本西瓜的一半至三分之一間，也是紅肉西瓜，今年開始試種，上市後會利用到新北板橋舉辦展售期間，觀察消費者的評價，調整口感，貼近消費者需求，若好評不斷，打算在明年擴大種植數量或再做調整。