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瞄準小家庭 花蓮壽豐果艷西瓜瘦身

2019-04-12 09:18聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮縣壽豐鄉農會果艷西瓜享有盛名，不過A級大西瓜重達17、18公斤，一般小家庭根本吃不完，冰箱也很難放得下，壽豐鄉農會正研發小西瓜，個頭只有大西瓜的一半至三分之一，適合小家庭食用，預計4月底或五5月就可採收上市，將先取名「花姑娘」，到新北板橋舉辦銷售會。

花蓮縣壽豐鄉的果艷西瓜，就種植在木瓜溪上的500公頃溪床上，一株只留下一顆，每一顆甜度都很高，肉質也比一般西瓜香甜清脆，壽豐鄉農會更每年產地直送到新北市板橋展售，讓北部民眾也能吃到果艷西瓜，每年都供不應求。

壽豐鄉農會為深耕都會區市場，正研發讓西瓜「瘦身」。新任總幹事黃啟祥表示，農會今年針對小家庭，請種苗公司培育新的品種，讓西瓜重量大概在4、5公斤左右，更適合小家庭享用；不然原本果艷西瓜大約18公斤，對小家庭消費者來說，如果沒人可分享的話，反而造成困擾。

新品種小西瓜大約大小是原本西瓜的一半至三分之一間，也是紅肉西瓜，今年開始試種，上市後會利用到新北板橋舉辦展售期間，觀察消費者的評價，調整口感，貼近消費者需求，若好評不斷，打算在明年擴大種植數量或再做調整。

黃啟祥說，為了讓消費者好記，農會先暫時將新品種命名為花姑娘，是一個可愛的名字，且延伸果艷西瓜品牌，預計以「果艷花姑娘」或「花姑娘果艷」打響名號。

花蓮壽豐鄉盛產的果艷西瓜要「瘦身」，專攻都會區小家庭。圖／壽豐鄉農會提供
花蓮壽豐鄉盛產的果艷西瓜要「瘦身」，專攻都會區小家庭。圖／壽豐鄉農會提供
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花蓮壽豐鄉的果艷西瓜享有盛名，每年還沒採收就有人預訂。圖／壽豐鄉農會提供
花蓮壽豐鄉的果艷西瓜享有盛名，每年還沒採收就有人預訂。圖／壽豐鄉農會提供
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花蓮壽豐鄉農會前總幹事、現任壽豐鄉長曾淑懿推廣果艷西瓜不遺餘力。圖／壽豐鄉公所提...
花蓮壽豐鄉農會前總幹事、現任壽豐鄉長曾淑懿推廣果艷西瓜不遺餘力。圖／壽豐鄉公所提供
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