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等了10多年 基隆中和路拓寬成3線道

2019-04-12 00:10聯合報 文/游明煌

圖／基隆市政府提供
圖／基隆市政府提供
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基隆市中和路原來只有2線道，尖峰時段車流量無法負荷，經常堵車，喊了十多年的拓寬，市府去年花3千多萬元進行河岸加蓋及道路拓寬，拓寬為3車道，希望能紓解車潮，到昨天為止大致完成並劃標線，開始通行。

基隆車潮

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