林姿妙率百人團 下周登陸招商

2019-04-11 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭報導



宜蘭縣長林姿妙（中）將率工商與觀光旅宿、休閒農業等業界人士，前往上海、南京行銷觀光及農特產。 記者戴永華／攝影 分享 facebook

宜蘭縣長林姿妙下周將帶領百餘名產業界人士，前往對岸上海、南京擴展觀光與行銷農特產，是宜蘭有史以來人數最龐大的大陸招商團。林姿妙昨表示，此行至少能多爭取一成陸客到宜蘭旅遊，她也肯定92共識有助於兩岸和平交流，大家可以一起做生意、拚經濟。

每年到宜蘭的陸客約44萬多人，但入住僅4萬多人。本月16至20日，縣長林姿妙要帶觀光協會、工商業會、農漁會、旅館公會、旅行公會、湯仔城溫泉產業暨觀光發展協會、民宿業者、 休閒農業、觀光工廠、博物館家族及冬山河產業發展協會業者等130多人，前往南京、常州、上海行銷觀光。

除了縣內業者，也有花蓮縣府代表、台東縣長饒慶鈴會在旅遊推介會共同行銷宜花東旅遊廊道。宜蘭縣觀光協會理事長王文新表示，宜蘭有珍貴的馬告公園，世界唯二的冷泉資源與礁溪平地溫泉，陸客到宜蘭住宿後，可順道南下花東旅遊，安排3到4天行程，共同把旅遊市場的餅做大。

縣農會總幹事陳誌銘肯定此行讓「貨出去、人進來」，大家發大財；冬山河觀光產業發展協會理事長張清來表示，中國大陸邁向國際化，可惜陸客入住宜蘭比例不高，值得開發。

縣長林姿妙表示，此行有信心爭取一成陸客到宜蘭旅遊，下午透過新聞稿肯定92共識是目前比較能夠讓兩岸和平發展、對等交流的方向，兩岸有共同語言和文化背景，只要在和平概念下進行經濟、文化等交流，一定能共創美好未來。

縣府工商旅遊處表示，此次重點將推廣「小鎮漫遊」及「農漁特產行銷」，包括推介會、旅行社與媒體界業座談、美食品嘗。至於是否有官方拜會行程？縣府表示不會主動安排，尊重對方，若有安排就看縣長時間，可以的話就會前往。