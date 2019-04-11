帶團赴陸行銷 林姿妙肯定九二共識有助和平交流

2019-04-11 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣長林姿妙本月16日至20日將帶著觀光協會、工商業會、農漁會、旅館商業同業公會等100多人組團，前往南京、上海等地行銷觀光。面對兩岸政治敏感話題，林姿妙下午透過新聞稿表示，九二共識是目前比較能夠讓兩岸和平發展、對等交流的方向，讓大家可以一起來做生意、拚經濟，這是好事。

宜蘭縣府上午舉辦行前記者會，會中有媒體記者詢問縣長林姿妙對九二共識的看法，林姿妙當時並未明確回答，下午則透過新聞稿方式表達支持九二共識。

她表示，九二共識是目前比較能夠讓兩岸和平發展、對等交流的方向，宜蘭就是要拚經濟，拚出宜蘭的好生活。兩岸同文同種，之間有共同的語言、共同的文化背景，相信只要在和平的概念下進行經濟、文化、藝術等各項交流，就一定能夠共創美好未來。

這次130餘人的行銷團是宜蘭有史以來前往大陸人數最多的團體，縣長林姿妙將帶著宜蘭縣觀光協會、工業會、商業會、農漁會、旅館商業同業公會、旅行商業同業公會、礁溪鄉湯仔城溫泉產業暨觀光發展協會、民宿協會、鄉村民宿發展協會、 休閒農業發展協會、觀光工廠發展協會、博物館家族協會、冬山河觀光產業發展協會業者前往。

縣府工商旅遊處表示，此次旅遊推介會的重點將放在「小鎮漫遊」及「農漁特產行銷」 推廣，希望透過此次南京、常州、上海觀光農業介紹，帶動宜蘭觀光產業的經濟發展，並舉辦多場美食品嘗會，推廣宜蘭農漁特產，例如宜蘭米、青蔥、茶、魚罐頭等等，透過大陸產銷通路平台輸出宜蘭縣農漁特產，達到人進貨出的目標。