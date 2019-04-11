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基隆中和路2線變3線道不堵了 喊10多年拓寬終完成

2019-04-11 17:38聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市中和路原來只有2線道，尖峰時段車流量無法負荷，經常堵車，喊了十多年的拓寬，市府去年花3千多萬元進行河岸加蓋及道路拓寬，拓寬為3車道，希望能紓解車潮，到今天為止大致完成並劃標線，開始通行。市長林右昌說，居民從家中出發往市區多了一線道，拓寬提前完工，解決十數年難題再一樁。

為改善中和里地區尖峰時段交通壅塞，提供中和國小學生安全接送環境，市府去年啟動中和路拓寬工程，林右昌今天下午與市府工務處長張元良、中和國小校長劉汶琪與市議員張秉鈞等視察，拓寬後，提供當地完善通行環境及學生安全接送空間。

林右昌說，中和路拓寬，地方居民與民代反映多年。市府在去年進行拓寬工程，到今天為止大致完成並劃標線，開始通行，中和路從原2線道變為3線道，居民從家中出發往市區多了一線道；同時改善周邊停車空間、路燈、公車候車亭及電桿下地，過去中和國小接送學生空間嚴重不足且有安全疑慮，人行道現變得寬敞，家長更方便、安全接送學生，可說一舉數得。

林市長說，這項工程不只如質如期，還提前完工，市府現嚴格管控工程品質與進度，樂見帶給中和國小師生及周邊社區數千居民，完善通行環境及學生安全接送空間，是地方喜事。

工務處簡報指出，施工項目，包含排水溝、人行道、AC鋪設及箱涵等項，原訂18日完工，起點從西岸聯絡道中和路交流道口，到終點中山區中和路70巷口。拓寬完成後，從原有雙向各一車道，變成1進2出的3車道，路面橫斷面採3.25m寬混合車道佈設，規劃兩側路肩及人行道。有效解決中和國小就學接送及大慶大城、喜市等社區，上下班交通壅塞狀況。

另外，9日當天全面刨鋪一整天，導致中山區聯外道路幾乎大堵塞，有居民15分鐘的返家路程，最後花1個小時才到家，還有人塞在高速公路交流道車陣中動彈不得，市府則說，有要求廠商檢討改進。市議員張秉鈞表示，中和路長期存在交通壅塞問題，如今拓寬完成地方欣喜，但希望警方加強取締違停，避免違停造成交通堵塞。

基隆市中和路原來只有2線道，尖峰時段車流量無法負荷，經常堵車，喊了十多年的拓寬，...
基隆市中和路原來只有2線道，尖峰時段車流量無法負荷，經常堵車，喊了十多年的拓寬，今天大致完成並劃標線，開始通行。圖／基隆市政府提供
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基隆市中和路原來只有2線道，尖峰時段車流量無法負荷，經常堵車，喊了十多年的拓寬，...
基隆市中和路原來只有2線道，尖峰時段車流量無法負荷，經常堵車，喊了十多年的拓寬，今天大致完成並劃標線，開始通行。圖／基隆市政府提供
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基隆市中和路原來只有2線道，尖峰時段車流量無法負荷，經常堵車，喊了十多年的拓寬，今天大致完成並劃標線，開始通行。圖／基隆市政府提供
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基隆市中和路原來只有2線道，尖峰時段車流量無法負荷，經常堵車，喊了十多年的拓寬，今天大致完成並劃標線，開始通行。圖／基隆市政府提供
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人行道林右昌違停

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