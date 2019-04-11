春之脆梅DIY年年爆滿 就連男生也愛這酸甜味
宜蘭不是梅子的主產地，但脆梅的酸甜滋味讓許多人非常喜愛。宜蘭市農會今天開辦春之脆梅「梅夢成真」DIY活動，吸引600多人報名參加，不得不分成四梯次開班授課，不但婆婆媽媽來學做，連男生也有興趣，每人開心抱著一大罐半成品的脆梅回家。
宜蘭市農會總幹事林錫明表示，為鼓勵國人多食用優質農產品，市農會的這項活動已經開辦第三年，報名參加人數一年比一年多，今年才開放到報名第二天就600多人，趕快喊卡，邀請盛產梅子的南投水里鄉農會人員前來指導，脆梅DIY的重點不在於做出來的成品好不好吃，而是大家共同學習聊天，感受充滿歡樂的氣氛。
為期兩天的活動分成上下午共4場次，每場次容納150餘人，滿場人潮製作脆梅的場面歡樂又壯觀。宜蘭市長江聰淵、縣議員莊淑如等人今天都受邀參與活動，江聰淵表示，農產品雖有產季，成熟的可以拿來直接食用，如果生產過剩，採用加工製品就是不錯的調節保存方法。
脆梅DIY必須採用五、六分熟青梅，先以鹽殺青、拍裂，再浸泡鹽水、漂清、脫水及糖漬等流程，但受限於時間，今天每個人只能帶回一罐浸泡鹽水的半成品。一名80幾歲的呂姓婦人說，她小時候就做過脆梅，市農會開辦授課，讓她回憶古早味的酸甜，3年來都跟朋友報名參加。
留言