春之脆梅DIY年年爆滿 就連男生也愛這酸甜味

2019-04-11 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭不是梅子的主產地，但脆梅的酸甜滋味讓許多人非常喜愛。宜蘭市農會今天開辦春之脆梅「梅夢成真」DIY活動，吸引600多人報名參加，不得不分成四梯次開班授課，不但婆婆媽媽來學做，連男生也有興趣，每人開心抱著一大罐半成品的脆梅回家。

宜蘭市農會總幹事林錫明表示，為鼓勵國人多食用優質農產品，市農會的這項活動已經開辦第三年，報名參加人數一年比一年多，今年才開放到報名第二天就600多人，趕快喊卡，邀請盛產梅子的南投水里鄉農會人員前來指導，脆梅DIY的重點不在於做出來的成品好不好吃，而是大家共同學習聊天，感受充滿歡樂的氣氛。

為期兩天的活動分成上下午共4場次，每場次容納150餘人，滿場人潮製作脆梅的場面歡樂又壯觀。宜蘭市長江聰淵、縣議員莊淑如等人今天都受邀參與活動，江聰淵表示，農產品雖有產季，成熟的可以拿來直接食用，如果生產過剩，採用加工製品就是不錯的調節保存方法。