老舊門面與觀光小鎮不搭 礁溪火車站今年底前拉完皮

2019-04-11 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



礁溪是溫泉之鄉，是台灣知名觀光小鎮，但遊客主要出入門面之一的礁溪火車站老舊，站房天花板油漆斑駁、電線外露，立委陳歐珀爭取整修門面，預計今年11月15日完工。

礁溪火車站門面拉皮，正在施工整修，立委陳歐珀今天會勘。陳歐珀服務處指出，礁溪火車站自民國8年興建至今，曾在民國56年歷經一次站房改建，但至今已50幾年未整建，導致天花板油漆斑駁、電線外露等狀況發生，實在有損礁溪鄉觀光小鎮的門面，爭取施工改善後，可望有新風貌。

陳歐珀表示，礁溪火車站空間活化與門面美化工程經費1170萬，今年2月11日開工，預計11月15日完工，除工程進度外，工程中有需加強、補充的部分，會繼續在中央爭取，追加預算，讓整體品質、設備更完善。

陳歐珀說，火車站是各鄉鎮觀光產業的門面，過去也曾協助爭取頭城、宜蘭火車站的整修，完工啟用後，獲得肯定，像頭城火車站融入老街特色，更成為頭城鎮新地標，期待礁溪車站透過門面的整修工程，能夠成為礁溪的新地標，更提升車站服務品質及促進觀光發展。