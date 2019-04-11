老舊門面與觀光小鎮不搭 礁溪火車站今年底前拉完皮
礁溪是溫泉之鄉，是台灣知名觀光小鎮，但遊客主要出入門面之一的礁溪火車站老舊，站房天花板油漆斑駁、電線外露，立委陳歐珀爭取整修門面，預計今年11月15日完工。
礁溪火車站門面拉皮，正在施工整修，立委陳歐珀今天會勘。陳歐珀服務處指出，礁溪火車站自民國8年興建至今，曾在民國56年歷經一次站房改建，但至今已50幾年未整建，導致天花板油漆斑駁、電線外露等狀況發生，實在有損礁溪鄉觀光小鎮的門面，爭取施工改善後，可望有新風貌。
陳歐珀表示，礁溪火車站空間活化與門面美化工程經費1170萬，今年2月11日開工，預計11月15日完工，除工程進度外，工程中有需加強、補充的部分，會繼續在中央爭取，追加預算，讓整體品質、設備更完善。
陳歐珀說，火車站是各鄉鎮觀光產業的門面，過去也曾協助爭取頭城、宜蘭火車站的整修，完工啟用後，獲得肯定，像頭城火車站融入老街特色，更成為頭城鎮新地標，期待礁溪車站透過門面的整修工程，能夠成為礁溪的新地標，更提升車站服務品質及促進觀光發展。
礁溪鄉玉石村村長胡伯欽說，礁溪站從他少年時期就沒改建過，至今已逾50年，車站硬體設備處處可見老舊現象，礁溪鄉以觀光產業為名，應有更優質、良好的門面提供給旅客休憩。
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