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砂石車撞飛變電箱 台電力拚今晚8點前復電

2019-04-11 16:55聯合報 記者余衡╱即時報導

花蓮市中興路、中美五街路口，今天近中午時發生嚴重車禍，魏姓男子駕駛的砂石車，疑因煞車失靈撞飛路旁變電箱，並波及5輛停放在路旁的轎車，變電箱外罩遭撞後幾近全毀，多條電纜斷裂外露造成周邊236戶瞬間停電，台電已派出大批人力在現場搶修，力拚今晚8點前全面恢復供電。

台灣電力公司花蓮營業處江姓電務經理表示，該變電箱主要供應美崙地區住宅用電，損壞的電纜部份需重新銜接、部份需整條抽換，修復完成後再加上新的外罩，故需要較長工作時間，總修復費用還需進一步統計，但目前已要求魏男在修繕單據上簽名，一定會提出求償。

台電公司派員搶修。記者余衡／攝影
台電公司派員搶修。記者余衡／攝影
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砂石車撞飛變電箱。記者余衡／攝影
砂石車撞飛變電箱。記者余衡／攝影
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修復停電

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