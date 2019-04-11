影／號稱全台首台 羅東千萬新利器1小時碎掉10噸木頭

2019-04-11 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



台灣多颱風，一次颱風過後，光宜蘭殘枝廢木就達2千噸，加上家戶拆除的木質裝潢，燒不能燒，處理占空間，十分困擾。

為有效解決，宜蘭縣羅東鎮公所不但利用舊有垃圾掩埋場整平，設置1700坪大的木質廢棄物處理，甚至還自行編列預算1358萬元，購置號稱全台首台的高效率廢棄木材破碎機(Bandid The Beast 1680)，有垂擊抓夾，每小時可處理最高達10噸木質廢棄物。

廢棄木材破碎機今天啟用，鎮公所說，這一款專用於土地清理作業的大型機器，運作能力緊湊不占空間，且易於運輸，除可處理木質廢棄物外，也可提供協助處理風災後大量的樹枝樹木與木質廢棄物。

鎮公所表示，羅東鎮木質廢棄物處理場，廢棄物來源分類為樹枝及裝潢、家具類廢棄物，其中，樹枝經破碎再加工細粉碎後，可提供作為廚餘場改良土副資材使用，裝潢及家具類木質廢棄物經破碎後，可供公園墊料或燃材使用，若粉碎物體至3mm以下，可作為鍋爐燃燒使用材料。