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老農經驗無法適用多變天氣 青農稻田設氣象站

2019-04-11 14:53中央社 台東縣11日電

老農傳承下來的經驗已無法因應多變天氣，台東青農魏瑞廷在稻田裡裝設微氣候監控，讓他種植的稻米，獲得更適切的照顧。

池上青農魏瑞廷這2天忙著在稻田設置「氣象站」–微氣候監控器，掌握田間氣候的變化，給予適切的照顧。

魏瑞廷說，近幾年氣候變遷越來越劇烈，跟老農夫學來的經驗已無法因應多變天氣。以4月來說應該是春暖花開，依老農的經驗15至20日下一次肥即可。但今年卻是詭譎多變又濕又冷，然後又是連日高溫，造成農民法則大亂。

該補充肥料時，因連日低溫稻苗成長停滯，造成肥料無法吸收；然後又是高溫，導致肥料分解循環迅速，造成養分過剩，在這個情況下再遇到高濕，不通風時，就會引發稻熱病疫情，這也是今年稻熱病疫情嚴重的原因。

魏瑞廷表示，這現象凸顯出極端氣候下台灣農業正面臨艱鉅的挑戰，因此能夠即時監控農地氣候非常重要。這2天和專業農業氣象團隊「阿龜微氣候」合作，在池上禾穀坊的稻田設置微氣象站。

微氣象站可以即時掌握田間氣候，透過科學方法蒐集稻田資料，經資料分析提供農務建議，何時適合施肥才能達到最佳效果，以及掌握田間氣候，及時預防可能發生的疫情。

魏瑞廷表示，極端氣候下，過去的耕種經驗已無法累積有用的參考數據，智慧農業已是全球趨勢，區塊鏈導入稻米除解決食安問題外，結合大數據的運用分析，能夠幫助農民做出更明智的決策、提高作物產量並幫助他們更有效地利用資源，透過科技務農的思維，擺脫農民看天臉色吃飯的宿命。

疫情農民稻熱病

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