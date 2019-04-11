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影／血荒！O型血不足4天 方馨、87樂團促捐熱血

2019-04-11 13:07聯合報 記者羅建旺╱即時報導

台北捐血中心企劃課長陳雅雯今天說，血庫庫存量應該要有7天，但目前庫存量只有4.7天，離7天有很大段的距離，最慘的是O型血，只有3.9天，低於4天就是嚴重不足，需要民眾趕快捐輸。

對血庫缺血，宜蘭縣活力關懷協會發起「千人獻愛、挽袖捐血」，理事長謝志明今天宣布，4月21日上午9點起，在羅東鎮民眾服務社(羅東鎮中興路1號)舉辦。

為鼓勵民眾捐血，提供好禮3選1，電影票或三媽臭臭鍋或精美雨傘，並準備特色美食補給，87樂團的艾成、王瞳、何豪傑、大雄、樂咖，還有方馨、黃瑄、姚黛瑋等藝人與團體都將精彩演出。

響應捐血公益的方馨今天到場，從未捐過血的她，今天立馬挽袖要捐血，不過，因繡眉，未能如願，需要滿一年才能捐，仍疾呼各界相挺捐血。

87樂團的樂咖、大雄則搶頭香，今天在羅東率先捐血，呼籲一起捐血做公益。樂咖說，自己當兵時第一次捐血，當時是為了榮譽假，但捐血發現，不但有意義，捐出熱血，還有新陳代謝，「摸蜆兼洗褲」，何樂而不為？呼籲大家一起來。

謝志明說，從農曆年以來，宜蘭捐血站血液安全庫存量一直處於不足狀態，站長為此也相當擔心。活力關懷協會自成立以來，每年2次的捐血活動都為血庫挹注大量的熱血，此次活動共出動4台捐血車，預計募集1千袋熱血，要來一解血荒困境，期盼宜蘭的鄉親好朋友，一起共襄善舉，踴躍捐血，把不足的部份，一次補齊，讓血庫不再缺血。

陳雅雯提醒說，捐血有健康標準的規範，像方馨因繡眉，暫不能捐血，但滿一年後即可，一般民眾吃抗生素，要間隔兩周才能捐血，如果出國到疫區，若瘧疾風險要滿一年以上，另外，身體不適或開刀，大手術要滿一年，小手術沒關係，捐血前一天，有好睡眠，健康狀況都照顧好了，歡迎定期捐血，可以捐血的民眾是健康的，可以奉獻助人是快樂的事。

響應捐血公益的方馨從未捐過血的她，今天呼籲捐血，立馬挽袖要捐血，不過，因繡眉，未...
響應捐血公益的方馨從未捐過血的她，今天呼籲捐血，立馬挽袖要捐血，不過，因繡眉，未能如願，需要滿一年才能捐，仍疾呼各界相挺捐血。記者羅建旺／攝影
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87樂團的大雄今天在羅東捐血，呼籲一起捐血做公益。記者羅建旺／攝影
87樂團的大雄今天在羅東捐血，呼籲一起捐血做公益。記者羅建旺／攝影
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對血庫缺血，宜蘭縣活力關懷協會發起「千人獻愛、挽袖捐血」，理事長謝志明（前排左4...
對血庫缺血，宜蘭縣活力關懷協會發起「千人獻愛、挽袖捐血」，理事長謝志明（前排左4）今天宣布，4月21日上午9點起，在羅東鎮民眾服務社(羅東鎮中興路1號)舉辦。記者羅建旺／攝影
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87樂團的樂咖、大雄則搶頭香，今天在羅東率先捐血，呼籲一起捐血做公益，樂咖說，自...
87樂團的樂咖、大雄則搶頭香，今天在羅東率先捐血，呼籲一起捐血做公益，樂咖說，自己當兵時第一次捐血，當時是為了榮譽假，但捐血發現，不但是好事，還有助健康，「摸蜆兼洗褲」，呼籲大家一起來。記者羅建旺／攝影
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