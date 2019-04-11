台東校園近百年保險櫃 老師傅讓裏頭物件重見天日

2019-04-11 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東縣池上鄉福原國小，校內有一個近百年歷史的保險櫃，因沒留下密碼及鑰匙，所以都無法開鎖，保險櫃也就一直塵封起來。學校特別請來台北老師傅破解，果然花了一個半小的時間，將3層門鎖的保險櫃打開，裡頭的珍貴文件資料和印章，終於重見天日。

福原國小校長林宜茂表示，想想看，塵封快百年的保險櫃開啟的那一刻，真的很感動、很興奮；保險櫃裡頭的文件物品都保存的很好，雖然不是什麼貴重物品，但是這個保險箱就是見証學校歷史過程的寶具，要當成鎮校之寶，繼續留給下一代傳承下去。

建校106年的池上鄉福原國小，日前從儲藏室裡，清出高1公尺，寬50公分，重量超過2百公斤的保險櫃，正面是日本皇家鳳凰圖騰，還有奉安庫三個大字，轉輪上是日本50音拼字，研判是大正天皇10年左右的產品，距今超過90年的歷史。

不過，由於保險櫃沒有留下密碼及鑰匙，學校為了打開它，問遍全台東縣開鎖專家，卻沒有人能打開，最後請來台北一位75歲的開鎖老師傅吳坤浩破解。老師傅仔細聆聽轉輪密碼的聲音，慢慢突破一道道關卡，歷經一個半小時的時間，讓保險櫃大門給打開了。