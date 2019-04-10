花蓮貴妃魚銷陸 簽合作備忘錄

2019-04-10 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮報導



花蓮立川漁場總經理蔡志強（右2）在縣長徐榛蔚（右3）見證下，與大陸餐飲集團簽訂合作備忘錄，將貴妃魚銷往對岸。 圖／花蓮縣府提供 分享 facebook

第9屆海峽兩岸美食文化高峰論壇一連兩天在花蓮舉行，藉由論壇和廚藝大賽讓兩岸飲食業界、名廚們交流，對岸3餐飲集團昨也和在地養殖業者立川漁場簽署合作備忘錄，每年將採購10萬公斤花蓮貴妃魚。

由中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會舉辦的這場兩岸美食盛事，9日起在花蓮舉行，重頭戲是昨天登場的美食文化高峰論壇，有國內5縣市、大陸12城市的餐飲酒店共270位餐飲產官學界者參加。

花蓮縣長徐榛蔚（右）昨出席海峽兩岸美食論壇活動。圖／花蓮縣府提供 分享 facebook

論壇開幕典禮昨上午在花蓮福容飯店舉行，在縣長徐榛蔚見證下，來自四川、安徽等地的ㄠ麻子公司董事長趙躍軍、銀灘餐飲集團董事長周子鈴、安徽悅雅江南春酒店董事長朱鋼代表，與花蓮立川漁場總經理蔡志強簽訂合作備忘錄，3餐飲集團預計每年採購10萬公斤在地養殖的貴妃魚。

立川漁場表示，貴妃魚又稱金鱒、銀鱸，原產地在澳洲，非常挑水質，立川漁場16年前引入，已適應台灣環境，肉質鮮美，曾獲選國宴指定食材。

花蓮立川漁場引入貴妃魚以清澈活水養殖10多年，肉質鮮美，曾獲選國宴指定食材。 圖／花蓮縣府提供 分享 facebook

除了論壇，今年加碼舉辦首屆「環太平洋國際廚藝大賽」，吸引來自台灣及兩岸各城市的廚藝高手共200人報名，前天在花蓮高農初賽，分成社會組和學生組，大陸餐飲界也有多組好手報名參賽，昨天決賽。

中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會會長、知名美食家梁幼祥表示，海峽兩岸美食高峰論壇是兩岸餐飲業界交流規模最大、規格最高的活動，透過論壇讓兩岸餐飲產官學界齊聚一堂，分享交流；花蓮縣長徐榛蔚感謝梁幼祥促成此樁美事，也讓花蓮貴妃魚前進大陸，讓更多四川、安徽的人認識花蓮優質農特產品。