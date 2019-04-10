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宜蘭頭城鎮長怒了要罰縣長 縣府震驚火速清除廢棄物

2019-04-10 21:15聯合報 記者戴永華╱即時報導

因宜蘭頭城鎮烏石港附近的廢棄物髒亂遲遲無法解決，鎮長曹乾舜動怒，下令要對縣府開罰...
因宜蘭頭城鎮烏石港附近的廢棄物髒亂遲遲無法解決，鎮長曹乾舜動怒，下令要對縣府開罰，縣府今天趕快派人清除廢棄物。圖／鎮公所提供
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宜蘭頭城鎮烏石港區是遊客衝浪與賞鯨勝地，附近一處縣府停車場用地，一年多來數度遭人亂倒廢棄物，成了髒亂點。鎮長曹乾舜忍不住動怒，對縣府下最後通牒今天一定要清除，發公文通知若再不清除就開罰，成了鎮長要開罰縣長的首例！

縣政府今得知後，趕緊請廠商在下班前把廢棄物清乾淨，晚間已架設籬封閉，禁止車輛進入。

頭城鎮公所表示，維護環境清潔是每個人應盡責任，位於北海岸消暑、衝浪、賞鯨勝地的頭城鎮烏石港地區，入夏後湧入大量遊客及衝浪人潮，但附近一處縣政府經管的公有土地，最近陸續發現被不肖業者傾倒大量事業廢棄物，嚴重破壞環境。

鎮公所說，通常清潔隊例行稽查時如果發現零星垃圾，都會主動清除，不過今年2月中旬接獲民眾反映，該土地又遭人傾倒大量事業廢棄物，鎮公所陳報縣府清理；不料3月27日又被倒廢棄物，正式公文請縣府2個星期內處理完畢。

鎮公所在公文中還指出，如果未在期限內完成清運，鎮公所將依「廢棄物清理法」對宜蘭縣政府進行開罰；屆時也就是鎮長曹乾舜針對宜蘭縣長林姿妙進行處分，顯見鎮長非常在意此事遲遲無法解決，只好下最後通牒。

其實當地一年多來，不斷被倒廢棄物，讓人頭痛。鎮長曹乾舜表示， 去年1月18日就曾發生被傾倒垃圾及事業廢棄物，鎮公所當時請縣政府派員會勘，希望縣府立即維護管理，並建議設置相關阻隔設施管制，杜絕遭人傾倒事業廢棄物。

令人遺憾是，經過500多天等待，縣府並未提出「具體有效的管理措施」，致使這塊土地又再次遭人傾倒垃圾及事業廢棄物，最後不得不祭出開罰手段。

宜蘭縣政府得知後表示，去年發生垃圾偷倒時，縣府會勘確認無停車需求，即想暫時封閉，但後續並未執行封閉動作，持續有人進去偷倒。今天已派人在下班前清除完畢，也在出入口架設圍籬。

鎮長曹乾舜呼籲相關業者或企業主要有職業道德，做生意之餘，更要肩負起社會責任，切勿再以身試法，一旦不法業者被查獲亂倒，鎮公所一定嚴懲。

因烏石港附近的廢棄物髒亂遲遲無法解決，頭城鎮長曹乾舜動怒，下令要對縣府開罰，縣府...
因烏石港附近的廢棄物髒亂遲遲無法解決，頭城鎮長曹乾舜動怒，下令要對縣府開罰，縣府趕在下班前已經把廢棄物清除完畢。圖／縣府提供
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因烏石港附近的廢棄物髒亂遲遲無法解決，頭城鎮長曹乾舜動怒，下令要對縣府開罰，縣府...
因烏石港附近的廢棄物髒亂遲遲無法解決，頭城鎮長曹乾舜動怒，下令要對縣府開罰，縣府趕在下班前已經把廢棄物清除完畢，並設置圍籬，禁止車輛進入。圖／縣府提供
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廢棄物賞鯨林姿妙
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