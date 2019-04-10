人進得來、魚賣得出去 花蓮貴妃魚將登「陸」銷售

2019-04-10 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



第9屆海峽兩岸美食文化高峰論壇接連兩天在花蓮舉行，不只「人進得來」，藉由論壇和廚藝大賽讓兩岸飲食界、主廚們交流外，並打出「貨出得去」好消息，花蓮立川漁場昨與對岸3餐飲集團簽訂合作備忘錄，預計每年立川將供應10萬公斤自行養殖的貴妃魚到四川、安徽。

由中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會舉辦的這場兩岸美食盛事，9日起一連兩天在花蓮舉行，重頭戲是今天登場的美食文化高峰論壇，有國內5縣市、大陸12城市的餐飲酒店共270位餐飲產官學界者參加。

論壇開幕典禮今天上午在花蓮福容飯店舉行，在縣長徐榛蔚見證下，來自四川、安徽等地的ㄠ麻子公司董事長趙躍軍、銀灘餐飲集團董事長周子鈴、安徽悅雅江南春酒店董事長朱鋼代表，與花蓮立川漁場總經理蔡志強簽訂合作備忘錄（MOU），3餐飲集團預計每年採購10萬公斤在地養殖的貴妃魚。

立川漁場表示，貴妃魚又稱金鱒、銀鱸，原產地在澳洲，非常挑水質，立川漁場從16年前引入，以清澈活水養殖，已適應台灣環境，肉質鮮美，還曾獲選國宴指定食材。

除了論壇，今年加碼舉辦首屆「環太平洋國際廚藝大賽」，9日在花蓮高農初賽，分成社會組和學生組，大陸餐飲界也有多組好手報名參賽。來自宜蘭寒沐酒店Commis.1的游彥哲、花蓮銘師傅餐廳的許世炫、石門水庫福華渡假飯店的黎子誠、以及四川成都的周子鈴，晉級今天社會組總決賽，爭奪最高獎金5萬元的特金獎。