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人進得來、魚賣得出去 花蓮貴妃魚將登「陸」銷售

2019-04-10 18:45聯合報 記者王燕華╱即時報導

第9屆海峽兩岸美食文化高峰論壇接連兩天在花蓮舉行，不只「人進得來」，藉由論壇和廚藝大賽讓兩岸飲食界、主廚們交流外，並打出「貨出得去」好消息，花蓮立川漁場昨與對岸3餐飲集團簽訂合作備忘錄，預計每年立川將供應10萬公斤自行養殖的貴妃魚到四川、安徽。

由中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會舉辦的這場兩岸美食盛事，9日起一連兩天在花蓮舉行，重頭戲是今天登場的美食文化高峰論壇，有國內5縣市、大陸12城市的餐飲酒店共270位餐飲產官學界者參加。

論壇開幕典禮今天上午在花蓮福容飯店舉行，在縣長徐榛蔚見證下，來自四川、安徽等地的ㄠ麻子公司董事長趙躍軍、銀灘餐飲集團董事長周子鈴、安徽悅雅江南春酒店董事長朱鋼代表，與花蓮立川漁場總經理蔡志強簽訂合作備忘錄（MOU），3餐飲集團預計每年採購10萬公斤在地養殖的貴妃魚。

立川漁場表示，貴妃魚又稱金鱒、銀鱸，原產地在澳洲，非常挑水質，立川漁場從16年前引入，以清澈活水養殖，已適應台灣環境，肉質鮮美，還曾獲選國宴指定食材。

除了論壇，今年加碼舉辦首屆「環太平洋國際廚藝大賽」，9日在花蓮高農初賽，分成社會組和學生組，大陸餐飲界也有多組好手報名參賽。來自宜蘭寒沐酒店Commis.1的游彥哲、花蓮銘師傅餐廳的許世炫、石門水庫福華渡假飯店的黎子誠、以及四川成都的周子鈴，晉級今天社會組總決賽，爭奪最高獎金5萬元的特金獎。

中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會會長、知名美食家梁幼祥表示，海峽兩岸美食高峰論壇是兩岸餐飲業界交流規模最大、規格最高的活動，透過論壇讓兩岸餐飲產官學界齊聚一堂，分享交流；花蓮縣長徐榛蔚感謝梁幼祥促成此樁美事，也讓花蓮貴妃魚前進大陸，讓更多四川、安徽的人認識花蓮優質農特產品。

花蓮縣長徐榛蔚（右）今天出席海峽兩岸美食論壇活動。圖／縣府提供
花蓮縣長徐榛蔚（右）今天出席海峽兩岸美食論壇活動。圖／縣府提供
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花蓮立川漁場引入貴妃魚養殖10多年，曾獲選國宴指定食材。圖／縣府提供
花蓮立川漁場引入貴妃魚養殖10多年，曾獲選國宴指定食材。圖／縣府提供
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花蓮立川漁場總經理蔡志強（右2）在縣長徐榛蔚（右3）見證下，與大陸餐飲集團簽訂合...
花蓮立川漁場總經理蔡志強（右2）在縣長徐榛蔚（右3）見證下，與大陸餐飲集團簽訂合作備忘錄，將貴妃魚銷往對岸。圖／縣府提供
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石門水庫徐榛蔚
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