13位8旬嬤穿婚紗圓夢 留下最美回憶

2019-04-10 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



台灣早年物質缺乏，許多長輩結婚時，僅舉辦簡單的儀式，鮮少穿上婚紗，伊甸基金會頭城開蘭社照關懷據點今天舉辦「著禮服圓夢計畫」，讓彩妝師幫13位平均80歲的奶奶們化妝、穿上禮服，再由攝影師為她們拍下最美的照片，留下美好的回憶。

81歲的黃吳秀琴奶奶幼年時就被送去夫家當童養媳，從沒想過可以穿婚紗拍照，害羞內向的她，在社工及其他長輩鼓勵下穿上婚紗，黃吳秀琴說，在拍照的前一個星期前，就非常期待，甚至還睡不著，非常期待穿婚紗拍照，第一次穿上婚紗很開心，有點捨不得換下婚紗。

「能讓她們圓夢非常棒」黃吳秀琴的媳婦陳秀桂說，今天陪著婆婆來，看到她能穿上婚紗拍照，心裡非常開心。

跟丈夫結褵60餘年的阿鸞奶奶，結婚時碰上經濟復甦期，再加上丈夫是招贅來的，當時依照傳統禮俗舉辦簡單的婚禮，今天她換上水藍色的婚紗拍照，看到相片中的自己，露出羞澀的笑容，覺得不好意思。