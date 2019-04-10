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13位8旬嬤穿婚紗圓夢 留下最美回憶

2019-04-10 15:37聯合報 記者江婉儀╱即時報導

台灣早年物質缺乏，許多長輩結婚時，僅舉辦簡單的儀式，鮮少穿上婚紗，伊甸基金會頭城開蘭社照關懷據點今天舉辦「著禮服圓夢計畫」，讓彩妝師幫13位平均80歲的奶奶們化妝、穿上禮服，再由攝影師為她們拍下最美的照片，留下美好的回憶。

81歲的黃吳秀琴奶奶幼年時就被送去夫家當童養媳，從沒想過可以穿婚紗拍照，害羞內向的她，在社工及其他長輩鼓勵下穿上婚紗，黃吳秀琴說，在拍照的前一個星期前，就非常期待，甚至還睡不著，非常期待穿婚紗拍照，第一次穿上婚紗很開心，有點捨不得換下婚紗。

「能讓她們圓夢非常棒」黃吳秀琴的媳婦陳秀桂說，今天陪著婆婆來，看到她能穿上婚紗拍照，心裡非常開心。

跟丈夫結褵60餘年的阿鸞奶奶，結婚時碰上經濟復甦期，再加上丈夫是招贅來的，當時依照傳統禮俗舉辦簡單的婚禮，今天她換上水藍色的婚紗拍照，看到相片中的自己，露出羞澀的笑容，覺得不好意思。

伊甸志工發展處長黃雪香表示，社工們平時在與長者聊天互動時，得知她們希望可以穿上婚紗，但婚紗都是露肩、露背，長輩們雖然想穿，卻覺得不好意思，在社工的鼓勵下，奶奶們也點頭願意嘗試，這個計畫籌備了兩個多月，包含婚紗的準備、尋求志工化妝師與攝影師幫忙等等，也讓她們留下美好的回憶。

伊甸基金會頭城開蘭社照關懷據點今天舉辦「著禮服圓夢計畫」，讓彩妝師幫13位平均8...
伊甸基金會頭城開蘭社照關懷據點今天舉辦「著禮服圓夢計畫」，讓彩妝師幫13位平均80歲的奶奶們化妝、穿上禮服，再由攝影師為她們拍下最美的照片，留下美好的回憶。記者江婉儀／攝影
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81歲的黃吳秀琴奶奶（左）今天化妝、穿上婚紗拍照，媳婦陳秀桂（右）說，今天陪著婆...
81歲的黃吳秀琴奶奶（左）今天化妝、穿上婚紗拍照，媳婦陳秀桂（右）說，今天陪著婆婆來，看到她能穿上婚紗拍照，心裡非常開心。
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婚紗社工結婚
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