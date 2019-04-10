基隆二沙灣砲台仿砲下垂將修 勾起當年美麗的錯誤

2019-04-10 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



國定古蹟二沙灣砲台，當年因「美麗的錯誤」留下了四門仿砲，其中一門軸承損壞，導致砲口下垂，文化局已在現場拉起警示帶，由於鐵金屬仿砲非當重，正在尋覓修復專家與詢價作業，呼籲遊客勿靠近，以免發生意外，但也因為修復案，再度勾起當年仿錯砲的往事。

興建於1886年的二沙灣砲台，是首任臺灣巡撫劉銘傳建造，德國人設計並透過英商怡和洋行購買洋砲，共配有阿姆斯托朗後膛一門8吋砲及二門6吋砲，面朝基隆港固守海防，故城門門額題字為「海門天險」，也成為基隆市重要的文化資產及地標之一。

文化局指出，歷史記載海門天險所配備的8吋砲，與現在置於梅園的阿姆斯脫朗後膛8吋砲是相同型製，但現存仿製大砲的比例明顯不符，顯然仿錯，小砲雖然比例稍正確，但也仿製成前膛炮型式。

文化局表示，經詢問文資專家後推測，二沙灣砲台園區內現在的四門火炮，應該是民國64年間台南市政府以億載金城興建100周年為由仿製大、小砲，而二沙灣砲台可能也是當年一起仿製建造，應該是大時代下的一個美麗的錯誤。

文化局去年8月巡查時發現仿製大炮的軸承損壞，導致砲口下垂，現場緊急拉起警示帶，提醒遊客勿靠近。上月文化部文化資產局至現場訪視現勘，因鐵金屬仿製非常重，需要機具輔助抬起才能修繕，但機具無法進入國定古蹟園區，修復也恐需要一筆可觀的經費。