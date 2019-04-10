親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

你效忠的是哪個祖國？山崎豐子的「戰爭與和平」

影／吳敦義正式表態不選總統 唯一目標國民黨勝選

基隆二沙灣砲台仿砲下垂將修 勾起當年美麗的錯誤

2019-04-10 14:59聯合報 記者游明煌╱即時報導

國定古蹟二沙灣砲台，當年因「美麗的錯誤」留下了四門仿砲，其中一門軸承損壞，導致砲口下垂，文化局已在現場拉起警示帶，由於鐵金屬仿砲非當重，正在尋覓修復專家與詢價作業，呼籲遊客勿靠近，以免發生意外，但也因為修復案，再度勾起當年仿錯砲的往事。

興建於1886年的二沙灣砲台，是首任臺灣巡撫劉銘傳建造，德國人設計並透過英商怡和洋行購買洋砲，共配有阿姆斯托朗後膛一門8吋砲及二門6吋砲，面朝基隆港固守海防，故城門門額題字為「海門天險」，也成為基隆市重要的文化資產及地標之一。

文化局指出，歷史記載海門天險所配備的8吋砲，與現在置於梅園的阿姆斯脫朗後膛8吋砲是相同型製，但現存仿製大砲的比例明顯不符，顯然仿錯，小砲雖然比例稍正確，但也仿製成前膛炮型式。

文化局表示，經詢問文資專家後推測，二沙灣砲台園區內現在的四門火炮，應該是民國64年間台南市政府以億載金城興建100周年為由仿製大、小砲，而二沙灣砲台可能也是當年一起仿製建造，應該是大時代下的一個美麗的錯誤。

文化局去年8月巡查時發現仿製大炮的軸承損壞，導致砲口下垂，現場緊急拉起警示帶，提醒遊客勿靠近。上月文化部文化資產局至現場訪視現勘，因鐵金屬仿製非常重，需要機具輔助抬起才能修繕，但機具無法進入國定古蹟園區，修復也恐需要一筆可觀的經費。

文化局說，對於這一門仿錯的砲，短期仍會修復至砲管仰起，目前正在尋覓修復專家與訪價作業中，也會設立說明牌，提醒遊客歷史上這段美麗的錯誤。至於未來仿製大小火砲的去留，文化局將會廣納各方專家學者與民眾的意見，從長計議。

國定古蹟二沙灣砲台，當年因「美麗的錯誤」留下了四門仿砲，其中一門軸承損壞，導致砲...
國定古蹟二沙灣砲台，當年因「美麗的錯誤」留下了四門仿砲，其中一門軸承損壞，導致砲口下垂，文化局已在現場拉起警示帶。圖／基隆市文化局提供
分享

文化局修復國定古蹟
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

花崗國中科技中心啟用　14門課供北區國中小學體驗

2019-04-10 14:55

台東梅子遇旱災 中央核定6鄉鎮現金救助

2019-04-10 11:21

玉山圖書館啟用 三星國小110歲最佳禮物

2019-04-09 23:59

「花蓮特產」激吻 網友：看了就好癢

2019-04-09 23:52

「像飯店廁所」 池上公廁好貼心

2019-04-09 23:12

遊客賞花還爬樹 業者：差點要昏倒

2019-04-09 23:12

基隆嶼磯釣賽 日本達人將獻技

2019-04-09 22:55

宜蘭第8座玉山圖書館啟用 鼓勵偏鄉學生閱讀

2019-04-09 15:41

基隆公立幼兒園招生首採網路報名 免排隊枯等

2019-04-09 15:03

影／基隆嶼國際磯釣賽 2日本磯釣達人將來台獻技

2019-04-09 14:57

池上鄉這樣推加值服務 遊客讚：真的好貼心

2019-04-09 14:55

花蓮市幼兒就讀幼兒園補助將截止 要申請要快

2019-04-09 14:35

太扯！遊客攀爬花旗木像無尾熊 主人嘆：差點要昏倒

2019-04-09 13:07

200株蝴蝶蘭妝點 台東車站更柔美

2019-04-09 10:47

連假遊花蓮帶回這「特產」 網友直呼只有花蓮人才懂

2019-04-09 10:04

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

影／白沙屯媽聽到了！轉向穿越馬路進校園等學生下課

2019-04-09 15:13

台灣小姐赴歐擊敗20國佳麗 闖10強大秀國旗選美照

2019-04-09 17:49

佛心老闆放7天「媽祖遶境假」 薪水照領可報公帳

2019-04-09 17:51

瘋媽祖注意這幾點…別像柯文哲、朱立倫變傷兵

2019-04-10 09:00

每年遶境途中 媽祖唯一停駕的民宅是這間

2019-04-09 16:49

媽祖也跟流行！ 手遊女角火辣現身遶境隊伍

2019-04-09 15:08

睽違30年！新式警察制服換裝在即 台南員警準備好了

2019-04-10 08:52

影／差一點強碰！彰化上午送走大甲媽 下午迎來白沙媽

2019-04-09 17:27

廟會盛期超過10萬人上街頭 警方緊急召開宮廟領袖會議

2019-04-09 17:46

影／白沙屯媽到彰化像急行軍 兩媽祖會不會相遇讓人期待

2019-04-09 19:30

影／下課鐘響 白沙屯媽90度轉進校園！師生感動 校長淚直流

2019-04-10 10:08

好神！筊杯懸空立桌裙 信眾：不可思議

2019-04-09 20:17

一人質詢組難道是被排擠？ 高嘉瑜：一個人也很好

2019-04-10 13:27

白沙屯媽衝進永靖超市 員工喜極而泣哭成一團

2019-04-10 10:32

桃園綠線捷運經費破千億元 捷工局：誤會了

2019-04-09 15:47

幼兒園教師、教保員甄選 桃市首度合併辦理

2019-04-09 15:38

信徒打架媽祖會生氣 學者：白狼接駕外界觀感也不好

2019-04-09 18:19

跟著大甲媽遶境 為什麼他們都帶著令旗？

2019-04-09 16:46

以後去哪裡遛小孩？瑞芳圖書分館興建案惹怒地方媽媽

2019-04-09 15:39

與「女神」同行！媽祖婆曾飛上司令台

2019-04-09 16:32

影／素食米糕一年僅開張一次 大甲媽祖信徒認證的美食

2019-04-09 17:58

中央沒補助預算 高市警增加員額面臨取消

2019-04-09 18:00

90歲獨老申請居家服務遭拒 原因竟是住家太乾淨？

2019-04-09 16:34

為墾丁悠活解套拆百宅？ 鎮公所以地主反對發文取消

2019-04-09 17:16

記憶停留在「我的少女時代」 九旬嬤穿水水要去「讀冊」

2019-04-09 15:33

濃霧攪局 金門高中學子赴台應試險受阻

2019-04-09 21:24

埔里坡地施工築出5米高土牆 居民憂釀土石流

2019-04-09 16:00

心繫偏鄉無醫村 熱血牙醫一做近30年

2019-04-10 07:46

影／肯德基爺爺也追大甲媽遶境 「留下外送最大足跡」

2019-04-09 21:00

考量身體負荷 柯文哲跟隨大甲媽遶境改騎腳踏車

2019-04-09 15:49

基隆公立幼兒園招生首採網路報名 免排隊枯等

2019-04-09 15:03

柯文哲遶境累壞了 王世堅溫情喊話：我會K小力點

2019-04-09 15:37

花蓮警局鐵馬驛站26處 貼心服務吸引日本記者採訪

2019-04-09 12:17

大甲媽駐駕西螺福興宮 廟埕發生推擠事故

2019-04-10 07:40

吉野櫻終綻放 淡水天元宮花期開跑

2019-04-09 19:25

雙北公車免費WIFI使用華為設備 傳有洩密疑慮

2019-04-09 17:39

影／「天地掃」陣頭迎大甲媽 這些婆婆媽媽持掃把掃災厄

2019-04-09 15:42

「花蓮特產」激吻 網友：看了就好癢

2019-04-09 23:52

上行下效？北市府官員飆髒話 柯文哲：我很少爆粗口

2019-04-10 11:31

影／柯文哲3度到新港奉天宮 熱情民眾高喊「總統好」

2019-04-09 21:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top