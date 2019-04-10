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花崗國中科技中心啟用　14門課供北區國中小學體驗

2019-04-10 14:55聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮市花崗國中推展科技教育已經兩年多，近日獲得教育部經費支持，成立科技中心，即日起啟用。校長李恩銘說，科技中心設置生活科技、資訊科技等體驗教室，並開設3D列印體驗、製圖等14門課程，供花蓮北區4鄉鎮國中小學學生體驗。

花蓮縣為落實科技教育，以「一中三區」為規畫，繼日前率先成立縣級的智慧教育中心後，也獲得教育部自造教育及科技輔導中心計畫經費支持，在花蓮北、中、南三區各挑一所國中成立科技中心，讓科技教育涵蓋全縣。

位於北區的花崗國中的科技中心成立，縣府教育處代理處長李裕仁、市區多所國中、國小校長前往祝賀並參觀。花崗校長李恩銘說，學校的科技中心將致力推動科技領域課程規畫及發展，並將創客融入生活中。目前有3D列印、光固化等機台，可提供3D列印、雷雕或雷切等課程體驗。北區花蓮市、新城鄉、秀林鄉、吉安鄉4鄉市國中小學都可提出申請，部分課程可到校服務，或至花崗國中體驗。

校方指出，目前開設的14門課程涵蓋製圖與3D列印體驗、製圖與手工具體驗、手動操作、數位自造、機電整合，須以學校為單位，一個月前提出申請，本學年預約建議時段為星期一、三下午及星期四上午，其餘平日時段也開放供老師創意製作與課程共備。

花蓮花崗國中科技中心落成啟用，學生展現平日科技教育學習成果。記者王燕華／攝影
花蓮花崗國中科技中心落成啟用，學生展現平日科技教育學習成果。記者王燕華／攝影
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花蓮花崗國中科技中心落成啟用，有多種機台讓學生動手體驗。記者王燕華／攝影
花蓮花崗國中科技中心落成啟用，有多種機台讓學生動手體驗。記者王燕華／攝影
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花蓮花崗國中科技中心落成啟用，有多種機台讓學生動手體驗。記者王燕華／攝影
花蓮花崗國中科技中心落成啟用，有多種機台讓學生動手體驗。記者王燕華／攝影
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花蓮花崗國中科技中心落成啟用。記者王燕華／攝影
花蓮花崗國中科技中心落成啟用。記者王燕華／攝影
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教育部吉安
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