花崗國中科技中心啟用 14門課供北區國中小學體驗

2019-04-10 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮市花崗國中推展科技教育已經兩年多，近日獲得教育部經費支持，成立科技中心，即日起啟用。校長李恩銘說，科技中心設置生活科技、資訊科技等體驗教室，並開設3D列印體驗、製圖等14門課程，供花蓮北區4鄉鎮國中小學學生體驗。

花蓮縣為落實科技教育，以「一中三區」為規畫，繼日前率先成立縣級的智慧教育中心後，也獲得教育部自造教育及科技輔導中心計畫經費支持，在花蓮北、中、南三區各挑一所國中成立科技中心，讓科技教育涵蓋全縣。

位於北區的花崗國中的科技中心成立，縣府教育處代理處長李裕仁、市區多所國中、國小校長前往祝賀並參觀。花崗校長李恩銘說，學校的科技中心將致力推動科技領域課程規畫及發展，並將創客融入生活中。目前有3D列印、光固化等機台，可提供3D列印、雷雕或雷切等課程體驗。北區花蓮市、新城鄉、秀林鄉、吉安鄉4鄉市國中小學都可提出申請，部分課程可到校服務，或至花崗國中體驗。