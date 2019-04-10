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台大城鄉所等9校明聯合開展 學生勾勒基隆的想像

2019-04-10 10:09聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府將原太平國小打造為「設計與建築者之家」，明天起「基隆想像展」開展，邀請交大、北科建研所、台大城鄉所等9所大專院校的在學及畢業生展出以基隆為主題的提案，範圍涵蓋基隆火車站、外木山、太平國小、漁港、基隆市區、基隆防空洞等場域，勾勒出學生眼中對於基隆未來的想像。

9所大專院校師生共同策劃的「基隆想像展」，明天起在「基隆設計與建築者之家」展出至19日，展覽及演講皆免費開放。由交大及北科建研所、台大城鄉所、淡江、實踐、中原、聯合、逢甲、成功等九所大專院校的在學及畢業生展出以基隆為主題的提案。

市長林右昌說，基隆若能有更多在地建築師參與基隆新建築運動，城市的變化會更加快速，過去的城市改造失敗原因，都是因為沒有足夠的能量與專業者，這幾年市府邀請很多建築或規劃相關專業科系學生來到基隆，讓他們更有動力參與基隆的改造運動。

林市長表示，聽策展人方俊凱建築師說，這次展覽就有很多年輕建築師參與，這是好的現象，未來若有越來越多人參與，基隆的都市再造或新建築運動，就會自然往前邁進，過去宜蘭的成功範例也有可能在基隆發生。

市府都發處指出，展覽共展出27件作品，每件作品都濃縮製作成A6酷卡，成為每件作品的專屬明信片，將在3樓展覽入口處放置A6酷卡索取牆，而A4展覽海報亦可以折成收納夾，成為收集A6酷卡的型式。讓參觀民眾可以索取細細閱讀，成為觀展者與設計者的互動方式，歡迎大家一起來蒐集不同美感的基隆設計。

詳情可上基隆設計與建築者之家]FB粉專頁面查詢：https://www.facebook.com/KeelungDesignersnArchitectsHouse/

基隆市政府將原太平國小打造為「設計與建築者之家」，明天有「基隆想像展」開展，邀請...
基隆市政府將原太平國小打造為「設計與建築者之家」，明天有「基隆想像展」開展，邀請交大、北科建研所、台大城鄉所等9所大專院校的在學及畢業生展出以基隆為主題的提案。記者游明煌／攝影
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基隆市政府將原太平國小打造為「設計與建築者之家」，明天有「基隆想像展」開展，邀請...
基隆市政府將原太平國小打造為「設計與建築者之家」，明天有「基隆想像展」開展，邀請交大、北科建研所、台大城鄉所等9所大專院校的在學及畢業生展出以基隆為主題的提案。圖／報系資料照
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基隆市政府將原太平國小打造為「設計與建築者之家」，明天有「基隆想像展」開展，邀請...
基隆市政府將原太平國小打造為「設計與建築者之家」，明天有「基隆想像展」開展，邀請交大、北科建研所、台大城鄉所等9所大專院校的在學及畢業生展出以基隆為主題的提案。圖／報系資料照
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基隆建築
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