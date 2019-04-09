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花蓮桐花祭 優惠三重奏享好康

2019-04-09 18:24中央社 花蓮縣9日電

花蓮縣政府推動「幸福花蓮．花園城市」，現正值油桐花開花期，在吉安鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、玉里鎮、花蓮市5鄉鎮市共同舉辦桐花祭活動，推出優惠三重奏，遊客到花蓮享好康。

「2019客家桐花祭」今天在花蓮縣政府大禮堂舉辦啟動記者會。縣長徐榛蔚盼透過賞花、愛花木，形成善美的循環，邀請全國鄉親一起來趟花蓮「綠美小旅行」。

出席記者會的客委會參事吳克能說，每年春夏交替之際，都可見油桐花遍布的雪白美景，油桐樹曾是客家人早年重要的經濟作物，所以油桐樹與客家人的淵源相當深厚，為繁榮客家庄，舉辦桐花祭活動。

花蓮縣政府客家事務處長彭偉族表示，有客家庄的吉安鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、玉里鎮、花蓮市5個鄉鎮市公所配合桐花祭，陸續舉辦一連串系列活動，包括千人扯鈴桐花舞、油桐花音樂會、桐花仙子走秀、桐花手作系列DIY及桐花詩詞等。

花蓮縣「2019客家桐花祭」三重優惠方案，第一重，即日起到6月30日，推出「花蓮好Q」數位消費券平台，遊客帶著手機到花蓮就可消費，還可免費搭飯店接駁巴士來回花蓮車站與東大門夜市。第二重，桐花祭活動現場均提供好康優惠。第三重，桐花祭期間民眾於5鄉鎮活動現場，將照片上傳臉書打卡即可參加摸彩。

桐花祭吉安徐榛蔚
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