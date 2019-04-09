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垃圾變黃金 花縣府輔導畜牧糞尿資源化發電

2019-04-09 17:12聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮縣府環保局配合環保署政策進行「畜牧糞尿沼渣沼液作為農地肥分使用計畫」，至去年底已通過家數42家次，通過比例達75％以上，成果全國第一。

環保局長饒忠表示，「垃圾也能變黃金」，未來在玉里的畜牧資源化處理計畫沼氣發電處完工後，將可處理畜牧廢水每日達300噸，進行沼氣發電，預估每年可產生2,260萬度電力，發電後的沼液還可以澆灌農地。

饒忠表示，經花蓮環保局輔導的畜牧業者到去年底已通過42家業者，畜牧廢水經10天發酵後可澆灌，已澆灌農地達22公頃，可減少每年畜牧廢水約每日94,891公噸排入河川，河川污染削減量約為每日可削減生化需氧量7,591公斤，可以說是「肥水不落外人田」。

若農民有興趣參加畜牧糞尿沼渣沼液計畫，環保局將派員媒合畜牧業者，同時協助農地土壤地下水檢測，並撰寫計畫書送農業單位審查，經審核後即可進行澆灌作業。環保局也會定期查驗畜牧業者是否確實依澆灌計畫執行，每年定期檢測澆灌農地的土壤、地下水。希望能達成「畜牧廢水零排放」目標，改變畜牧業過去排放大量廢水至河川的刻板印象。

饒忠說，為防治水污染，107年度已稽查724家次，發現畜牧業者涉及違反水污染防治法，已裁罰9家次，裁罰金額為新台幣374,800元。環保局同時針對通過沼渣計畫畜牧業者，每月皆排定輔導行程至畜牧場及澆灌農地巡查，以確保畜牧場確實處理畜牧廢水，減少河川污染情事發生。

花蓮縣畜牧業者利用集運車進行沼液農地澆灌作業。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮縣畜牧業者利用集運車進行沼液農地澆灌作業。圖／花蓮縣環保局提供
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農地地下水牧場
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