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創世園遊券僅售兩成 盼「童」心助植物人

2019-04-09 16:22聯合報 記者江婉儀╱即時報導

創世基金會將在4月28日舉辦公益園遊會，但園遊券僅售出兩成，達文西幼兒園園長郭淑娟得知後，共同發起認助活動，今天邀請到YOYO家族西瓜哥哥跟幼兒園小朋友一起演戲，將植物人的日常生活遇到的不便以戲劇呈現，讓小朋友了解，也期盼民眾一起響應公益，幫助植物人。

西瓜哥哥今天與幼兒園的小朋友演出短劇，還用簡單的圖畫，讓幼兒園小朋友了解、並親自體驗植物人的不便、家人照護會碰上什麼狀況。

西瓜哥哥說，今天很開心可以跟創世基金會合作，植物人長期臥床，想做什麼事情都需要他人協助，他以自己乾媽為例，只有一隻手能勉強活動，全部的生活都需他人幫忙，希望藉由社會的愛心當助植物人，他也邀請大家踴躍參加當天的園遊會。

園長郭淑娟表示，創世羅東院區長期為臥床植物人服務，目前院內安養24床植物人，到宅服務70多個家庭，為了籌措經費，將在4月28日舉辦公益園遊會，但園遊券只賣一、二成，今天邀請到西瓜哥哥與小朋友一起表演，體驗植物人日常生活不便之處，讓孩子有同理心與耐心，也呼籲大家踴躍購買園遊券、響應公益活動。

宜蘭市長江聰淵表示，一般人認為，可以自在的活動是非常正常，但有很多人是無法行動自如到學校上課，對於孩童的教育要從小扎根，培養他們的愛心，做最好的教育典範。

創世基金會將在4月28日舉辦公益園遊會，但園遊券僅售出兩成，達文西幼兒園園長郭淑...
創世基金會將在4月28日舉辦公益園遊會，但園遊券僅售出兩成，達文西幼兒園園長郭淑娟得知後，共同發起認助活動，今天邀請到YOYO家族西瓜哥哥跟幼兒園小朋友一起演戲，將植物人的日常生活遇到的不便以戲劇呈現，讓小朋友了解，也期盼民眾一起響應公益，幫助植物人。圖／創世基金會提供
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西瓜哥哥（左）今天與幼兒園的小朋友演出短劇，還用簡單的圖畫，讓幼兒園小朋友了解、...
西瓜哥哥（左）今天與幼兒園的小朋友演出短劇，還用簡單的圖畫，讓幼兒園小朋友了解、並親自體驗植物人的不便、家人照護會碰上什麼狀況。圖／創世基金會提供
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植物人幼兒園愛心
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