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基隆公立幼兒園招生首採網路報名 免排隊枯等

2019-04-09 15:03聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府教育處有鑑於往年都要大批長龍，為體恤家長免去排隊時間，今年公立幼兒園招生登記，首次開放「基隆市公立幼兒園線上招生系統」網路登記報名，並協助家長選擇適合幼兒園；基隆市公私立幼兒園也將於4月22日至4月26日開放家長參觀。

教育處副處長陳淑貞說，市府體恤家長負擔，節省家長等待時間，今年度首次採用「網路登記報名」作業，於今年4月26日前設籍基隆市，學齡滿2歲至未滿6歲 (102年9月2日至106年9月1日出生)幼兒，均得使用「基隆市公立幼兒園線上招生系統(https://parents.kl.edu.tw) 」進行線上登記。

市長林右昌指出，網路報名提供家長便利性，基隆市幼兒照顧在全國是名列前茅。今年核定，公幼招生數3561名，私幼是4768名，非營利幼兒園有212名。基隆市準公幼、公幼及非營利整體招生比例將近六成，在全國應是第一，著實減輕家長照顧孩子負擔。

教育處表示，具有「優先入園資格」的幼兒，包含經鑑輔會通過的身心障礙幼兒、低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民幼兒、特殊境遇家庭子女、中度以上身心障礙者子女等六類，以及每班5名第二順位優先的輕度身心障礙者子女、父或母一方原屬國為外國籍之幼兒、育有三胎以上家庭之幼兒，因須審查證明文件，仍須持戶口名簿正本、家長監護人印章及相關證明文件至幼兒園現場登記。

每位幼兒僅選擇一所公立幼兒園登記，以「線上登記為主、現場紙本為輔」。登記日期為5月4日上午9時開始(現場登記至下午3時止)，至5月5日中午12時止(現場登記為上午9時至12時)；幼兒園登記名額，如超過核定名額，則於5月5日下午1時30分起統一線上抽籤，各園抽籤結果立即公告於招生系統及幼兒園網站與門首。

家長使用線上登記，可透過「即時揭示系統 (https://show.kl.edu.tw) 」，瞭解各幼兒園受理登記情形，並於 5月5日中午12時登記時間截止前，隨時於系統更換所欲登記的幼兒園，降低集中登記情形，使幼兒園錄取機會提升，滿足幼兒入園需求。

為協助家長選擇適合幼兒園，基隆市各公私立幼兒園於4月22日至4月26日開放家長參觀，教育處已於3月中旬，將列有幼兒園名單及聯絡電話等資訊招生摺頁，寄至各幼兒家中。相關電子檔，可至市府教育處全球資訊網首頁下載，歡迎家長與幼兒園聯繫，預約前往參觀。

基隆市政府教育處有鑑於往年都要大批長龍，為體恤家長免去排隊時間，今年公立幼兒園招...
基隆市政府教育處有鑑於往年都要大批長龍，為體恤家長免去排隊時間，今年公立幼兒園招生登記，首次開放「基隆市公立幼兒園線上招生系統」網路登記報名。記者游明煌／攝影
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