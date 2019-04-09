影／基隆嶼國際磯釣賽 2日本磯釣達人將來台獻技

2019-04-09 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



今年「基隆嶼國際磯釣賽」將在13、14日在基隆嶼島礁登場，除原本的磯釣大使沈文程之外，主辦單位特別邀請了兩位日本磯釣達人一同參與，精采可期，市長林右昌表示，市府將推動磯釣活動產業化，藉由磯釣提振基隆的經濟。

今年邀請兩位日本磯釣界重量級的磯釣達人「Daiwa全日本磯釣大賽五勝冠軍－田中貴」及「天才大物師－山元隆史」來台共襄盛舉，田中貴擅長細膩的操桿及精準的判斷，而山元隆史則繼承了德島正統的阿波釣法，並開創專門狙擊大魚的大物師流派，兩位日本達人除了會在選手晚會時分享自身的專業釣技及實戰經驗外，也將親自登上島礁磯釣，體驗基隆嶼的豐富資源與環境。

磯釣大使沈文程表示，去年以大使身分登島體驗，發現原來基隆嶼的魚源是如此豐富，除黑毛、白毛外，許多珍貴的魚種在這裡都可以看到，不僅體驗磯釣的樂趣，更可以感受到海洋的珍貴寶藏。

林右昌說，近年來基隆嶼越來越出名，除了大家都知道的「台灣龍珠」美名之外，也是一處很優質的釣場，這次主辦單位邀請兩位日本重量級的磯釣大師來到基隆，除了希望他們傳授磯釣經驗，也希望讓愛好磯釣的釣友都知道基隆嶼這個優質釣場，市府也將推動磯釣活動產業化，藉由磯釣提振基隆的經濟，盼讓更多釣友成為保育尖兵。

去年唯一女性參賽選手且晉級16強的美女釣手蔣珮雯說，參與磯釣賽後，發現基隆嶼是個很優質的場域，這樣的場域及競賽的制度不論對新手或資深選手來說都是非常完善，今年她會繼續參與，期望能再次成功晉級，並推薦給喜愛磯釣的釣友們也一同前來挑戰。

磯釣賽總獎金超過10萬元外，更結合了知名釣具品牌及釣餌、餐飲等相關業者共同合作宣傳，包含大和事業股份有限公司、東江釣具有限公司、黑潮釣具、志成企業社、漁拓企業股份有限公司、寶熊漁具股份有限公司、萬暉有限公司、祥大專業冷凍釣餌商行、日正好季企業社、若羚餐飲股份有限公司等單位，提供了選手更優質的參賽用品，在選手晚會中也贊助了磯釣相關用具等多項摸彩獎品。

市府產業發展處長林有海表示，磯釣是近年亞洲國家極為盛行的釣魚活動之一，基隆嶼海域有黑潮通過，魚源豐富，是北部重要近海漁場，市府去年舉辦第一屆基隆嶼國際磯釣賽，成功推廣了基隆嶼磯釣場域。基隆市也是全國第一個推動自治條例通過島礁磯釣活動合法的縣市，並建立磯釣證制度，讓磯釣成為安全且有保障的活動。