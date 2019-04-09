花蓮市幼兒就讀幼兒園補助將截止 要申請要快

2019-04-09 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮市公所提供市內幼兒就讀幼兒園補助，每學期最高5000元，這學期的申請將到15日截止。市長魏嘉賢表示，因中央修正補助原則，這項補助將到這學期為止，提醒符合資格的市民，趕緊帶相關證件到市公所社勞課辦理。

市公所獲得市民代表會支持，去年９月起提供這項補助，共受理568件、核定560件，核撥280萬元。今年4月1日申請，只要是花蓮市103年9月2日至105年9月1日出生的小朋友，父母設籍花蓮市至少半年，孩子就讀花蓮縣合法立案幼兒園都可申請。

今年申請至今已受理657件，因截止日快到了，市公所近日貼心發出簡訊通知家長，可帶當學期繳費收據證明、最近一個月內戶籍謄本、申請人的帳戶存摺封面影本到市公所申辦。洽詢電話（03）8322141轉分機123游小姐。

不過，這項方案才上路沒多久，就將落幕。 魏嘉賢說明，是因為教育部國教署配合行政院要求，去年12月下旬修正補助，明定若未在去年底前就2歲以上就學補助，及托育育兒津貼重複或請領規定方面訂定落日規定與銜接規畫者，將扣減相關經費補助比率。