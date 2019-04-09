太扯！遊客攀爬花旗木像無尾熊 主人嘆：差點要昏倒

2019-04-09 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣鹿鳴酒店前種了30株花旗木最近盛開，日前卻有遊客入園賞花竟學猴子爬上樹，拉扯樹枝靠臉旁拍照，讓人好傻眼，一旁莊姓男子看見拍下過程，讓免費開放場地的主人家，酒店董事長潘貴蘭直說「差點要昏倒」，盼民眾多些公德心，不要拍完美照，就替花送終了。

鹿鳴溫泉酒店多年前引進有「桃花陣雨樹」美名的花旗木，種在酒店前約兩分草坪廣場並取名「桃花林」，因廣場臨花東公路（台9線）四維路段，酒店也不藏私，免費開放民眾賞花，還鼓勵民眾闔家到樹下野餐、賞花、放風箏。

不過，清明節連假期間，台東莊姓縣民前往賞花時發現有人見花開得茂盛太興奮，竟然沿著樹幹向上爬，同行友人2位女遊客也跟著向上爬，爬上一株不夠，另一株花旗木也遭殃，讓其他遊客直呼「太誇張」；莊姓男子說，這群遊客說話有口語，感覺像來自東南亞地區 。

潘貴蘭看見照片後，直說「差點要昏倒」，花旗木枝幹不粗，根部也不深，原本就是用來觀賞的，這批樹3年前的曾受尼伯特強颱摧殘，經飯店架鋼索搶救後得以存活至今，去年沒開花，直到今年才再度綻放，看來飯店又得重架鋼索支撐。