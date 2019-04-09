親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

積欠銀行超過2億元！旅遊人數雪崩 墾丁首見飯店法拍

不顧客機生死？利比亞內戰 「東軍」空襲國際機場

太扯！遊客攀爬花旗木像無尾熊 主人嘆：差點要昏倒

2019-04-09 13:07聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣鹿鳴酒店前種了30株花旗木最近盛開，日前卻有遊客入園賞花竟學猴子爬上樹，拉扯樹枝靠臉旁拍照，讓人好傻眼，一旁莊姓男子看見拍下過程，讓免費開放場地的主人家，酒店董事長潘貴蘭直說「差點要昏倒」，盼民眾多些公德心，不要拍完美照，就替花送終了。

鹿鳴溫泉酒店多年前引進有「桃花陣雨樹」美名的花旗木，種在酒店前約兩分草坪廣場並取名「桃花林」，因廣場臨花東公路（台9線）四維路段，酒店也不藏私，免費開放民眾賞花，還鼓勵民眾闔家到樹下野餐、賞花、放風箏。

不過，清明節連假期間，台東莊姓縣民前往賞花時發現有人見花開得茂盛太興奮，竟然沿著樹幹向上爬，同行友人2位女遊客也跟著向上爬，爬上一株不夠，另一株花旗木也遭殃，讓其他遊客直呼「太誇張」；莊姓男子說，這群遊客說話有口語，感覺像來自東南亞地區 。

潘貴蘭看見照片後，直說「差點要昏倒」，花旗木枝幹不粗，根部也不深，原本就是用來觀賞的，這批樹3年前的曾受尼伯特強颱摧殘，經飯店架鋼索搶救後得以存活至今，去年沒開花，直到今年才再度綻放，看來飯店又得重架鋼索支撐。

台東不少民眾說，賞花就好好賞花，幹嘛像猴子爬樹，還有人笑稱「照片中男遊客就像隻無尾熊掛在樹上。」有人建議飯店立告示牌「禁止爬樹」；潘貴蘭目前仍不考慮，因立在園區一角，遊客不一定看得到，每株樹下都立，又破壞景觀，只能要求員工看見遊客行為逾矩時，先口頭勸告，也呼籲民眾帶走垃圾，不要隨手丟在園區內，讓大家都有好心情。

鹿鳴酒店前種了30株花旗木最近盛開，日前卻有遊客入園賞花竟學猴子爬上樹，拉扯樹枝...
鹿鳴酒店前種了30株花旗木最近盛開，日前卻有遊客入園賞花竟學猴子爬上樹，拉扯樹枝靠臉旁拍照。記者羅紹平／翻攝
分享

連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

200株蝴蝶蘭妝點 台東車站更柔美

2019-04-09 10:47

連假遊花蓮帶回這「特產」 網友直呼只有花蓮人才懂

2019-04-09 10:04

二沙灣砲台 屢被塞石頭

2019-04-08 23:48

中橫落石告警系統 月底完工

2019-04-08 23:44

四搶一 花蓮市代補選抽籤

2019-04-08 23:41

影／放任藍營議員砍預算？林姿妙駁：一定捍衛歌仔戲文化

2019-04-08 19:09

太魯閣美景天成落石讓人卻步 預警系統月底完工

2019-04-08 16:35

屋頂長了大樹的「陳醫院」 成基隆仙洞文化客廳

2019-04-08 14:58

花蓮市代補選抽籤 新生代四搶一

2019-04-08 14:09

吉安原民事務所遷入「公園」 貼近民眾需求

2019-04-08 13:41

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

大甲媽彰化爆衝突 電視台記者、警察都被打

2019-04-09 00:59

大甲媽到彰化險失控 王惠美還被推到外圍讓標哥怒了

2019-04-08 18:37

白沙屯媽祖進香首日走了近43公里 體恤信徒8次停轎休息

2019-04-08 18:04

腳骨碎康復還願 男子陪大甲媽祖遶境21年

2019-04-08 14:30

連假遊花蓮帶回這「特產」 網友直呼只有花蓮人才懂

2019-04-09 10:04

白沙屯媽指示吃肉圓 信徒還願每天提供400顆秒殺

2019-04-08 19:08

影／記者、警察都被打傷…大甲媽通過彰化民生地下道爆衝突 警方逮獲兩人

2019-04-09 02:00

文史考證！埔里「耶馬溪」不是溪 「番婆鬼」不是鬼

2019-04-08 14:57

影／白沙屯媽祖上午駐駕龍井分駐所 地方傳：要升官了　

2019-04-09 09:51

全台芭樂暴量增產七成 彰化芭樂今再裝櫃外銷加拿大

2019-04-08 18:32

屋頂長了大樹的「陳醫院」 成基隆仙洞文化客廳

2019-04-08 14:58

影／這校大甲媽白沙屯媽祖婆都來過！盼期再相會

2019-04-09 07:41

人事震撼彈！澎湖縣政府4年內精簡400名臨時人員

2019-04-08 19:41

隨大甲媽遶境 朱立倫的頭被「阿尚」轉來轉去

2019-04-08 16:39

佛心業者被飆漲租金打敗！20元正修蛋包飯5月31日熄燈

2019-04-09 11:19

扯！祖墳遭拓路工程剷平 掃墓找嘸將開挖尋屍骨

2019-04-08 19:41

檢討畫出山坡地2000多公頃 苗栗縣土地利用利多

2019-04-08 19:55

桃園綠線捷運招標預算暴增 議員猛批打賭無法如期完工

2019-04-08 20:40

影／桃園市長鄭文燦到花博 盧秀燕讚他高知名度衝人氣

2019-04-08 15:09

隨大甲媽凌晨出發遶境 柯文哲超商打盹養神再出發

2019-04-08 16:38

迎接同婚 雙北戶所準備好了

2019-04-08 23:45

台北市一座陸橋遭撞破損 市府擬重啟存廢評估

2019-04-09 10:13

屏東東港飯湯有名聲 用「綠豆」煮的僅此一家

2019-04-09 08:05

台南公布土壤液化調查 快來查

2019-04-08 23:30

大甲媽遶境發生推擠 彰化警：顏清標沒被巴頭

2019-04-09 00:34

影／全台徒步最長白沙屯媽進香 車禍、體力不繼6人送醫

2019-04-08 17:00

柯P跟著大甲媽遶境 一跛一跛抵達西螺「累壞了」

2019-04-09 11:02

肩上奮力一舉 大甲媽轎身讓坐輪椅者也能「鑽轎腳」

2019-04-08 21:26

影／媽祖婆我愛你！ 學童聲聲喚盼媽祖婆來坐坐

2019-04-09 12:53

大甲媽遶境發生記者及員警被打 警方移送3名滋事男子

2019-04-09 09:48

南投縣首座落石攔截網完工 投131線安全性大躍進

2019-04-08 20:39

太扯！遊客攀爬花旗木像無尾熊 主人嘆：差點要昏倒

2019-04-09 13:07

她專業、溫柔、堅定 榮獲全國服務績優社工

2019-04-09 08:07

大甲媽遶境再爆搶轎衝突 學者：媽祖被挾持會高興嗎

2019-04-09 10:28

大甲媽祖遶境登場 沿途奉獻飆創意

2019-04-08 17:19

「今天我賺最大」！ 女神農握到2位台灣最大咖的手

2019-04-09 09:50

瑞芳公車延駛到基隆長庚 議員爭取4月10日成行

2019-04-08 19:51

影／放任藍營議員砍預算？林姿妙駁：一定捍衛歌仔戲文化

2019-04-08 19:09

抱枕內藏超小保麗龍球當兒童節禮物 家長怒

2019-04-09 11:31

紓解生產過剩 新北市揪團購「下架」彰化芭樂

2019-04-08 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top