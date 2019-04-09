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花蓮警局鐵馬驛站26處 貼心服務吸引日本記者採訪

2019-04-09 12:17中央社 花蓮縣9日電

花蓮擁有得天獨厚的自行車旅遊環境，吸引許多國內外騎士到訪，花蓮縣警察局考量車友中途休憩需求，民國95年起陸續於分駐（派出所）設置鐵馬驛站，目前有26處提供貼心服務。

日本攝影師熊谷俊之與日本雜誌社記者石田裕輔2人，對花蓮縣警察局各分局派出所提供的鐵馬族服務感到興趣，針對花東海岸公路沿線派出所的鐵馬驛站進行專題採訪，日前2人特別拜訪鳳林分局豐濱分駐所。

旅居台灣近30年的熊谷俊之熱愛攝影，加上對台灣土地的好奇與熱愛，跑遍全台拍攝自然美景與人文，並在日本辦個展，反映出台灣的美。石田裕輔曾花7年半時間走訪世界87個國家，寫下不少作品，其中「一路吃下去：騎向台灣第一小吃攤」就是他曾在台灣出版的旅遊書。

花東海岸公路沿線派出所的鐵馬驛站對待國內外遊客十分友善，豐濱分駐所長游瀚棠說，鐵馬驛站提供鐵馬騎士打氣筒、簡單醫藥箱、飲用水等服務。

游瀚棠指出，花蓮吸引越來越多國內外自行車騎士來訪，可能參與各項國際賽事或旅遊休閒活動。花蓮縣警察局自民國95年起陸續於各重要道路沿線，選擇26處分駐（派出）所設置鐵馬驛站，提供車友貼心各項服務，獲得民眾好評。

石田裕輔說，走遍87個國家，只有台灣和日本有無人商店，這是同為海島國家的特色。並對花蓮擁有太魯閣美景，及縱谷、東海岸沿線風光明媚，成為單車愛好者嚮往的天堂讚嘆不已。

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