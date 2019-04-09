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台東縣文化處開發「玩寶桑」桌遊 遊戲中認識家鄉

2019-04-09 10:20聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣長饒慶鈴（左二）與東海及寶桑國小學童一起開心體驗「玩寶桑」文化桌遊。記者羅...
台東縣長饒慶鈴（左二）與東海及寶桑國小學童一起開心體驗「玩寶桑」文化桌遊。記者羅紹平／攝影
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時下有些年輕人可能不知道台東舊名寶桑，台東縣政府文化處開發一款「玩寶桑」文化桌遊，設計上有陳樹菊阿嬤、鐵人哥及寒單爺等角色，希望藉這套兼具知識與娛樂性的地圖式走讀桌遊，讓台東的孩子認識台東市的墾拓史、市街發展與多元豐富的人文樣貌。

文化處今天表示，台東舊名寶桑，源於阿美族及卑南族語的「部宋」，1875年，清朝時期基督教長老教會牧師李庥來到台東傳教，從卑南族人口中得知台東市區地名為寶桑，李庥於是寫在日記裡，這是寶桑地名最早的文字紀錄。

文化處指出，「玩寶桑」文化桌遊玩法類似大富翁遊戲，玩家擲骰子，五點就走五步，如走到中華會館就可以利用輔助教材介紹中華會館起源等，整套桌遊在藉遊戲讓玩家認識台東市的墾拓史和市街發展。

台東縣長饒慶鈴在東海國小圖書館贈送這套桌遊給東海及寶桑國小兩校，供日後教學使用，由兩校校長代表接受，隨後也跟小朋友一起玩桌遊。東海國小校長黃裕敏、寶桑國小校長林庭瑤對套桌遊高度肯定；小朋友與饒慶鈴共玩桌遊後，都表示「好玩且更了解自己生長的地方」。饒慶鈴希望文化處持續開發其他鄉鎮不同內容的桌遊，寓教於樂。

文化處長鍾青柏說，「玩寶桑」文化桌遊將提供台東市區學校作為延伸教材使用，讓孩子了解台東市區發展歷史與人文，未來也會針對花東縱谷、東海岸、南迴鄉鎮等不同區域，開發不同內容的桌遊，讓各鄉鎮的孩子了解在地風土民情與歷史。

台東縣長饒慶鈴（左二）贈送全套「玩寶桑」文化桌遊及補充教材給東海及寶桑國小，由2...
台東縣長饒慶鈴（左二）贈送全套「玩寶桑」文化桌遊及補充教材給東海及寶桑國小，由2校校長黃裕敏（右二）及林庭瑤（右）代表接受。記者羅紹平／攝影
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