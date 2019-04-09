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連假遊花蓮帶回這「特產」 網友直呼只有花蓮人才懂

2019-04-09 10:04聯合報 記者王燕華╱即時報導

受暖冬影響，小黑蚊提早肆虐，花蓮市公所加強噴藥消毒。圖／報系資料照片
受暖冬影響，小黑蚊提早肆虐，花蓮市公所加強噴藥消毒。圖／報系資料照片
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天氣漸熱，花蓮小黑蚊愈來愈凶猛，一名王小姐連假到花蓮，被咬得滿手包，將照片貼上網引發熱烈回響，網友直呼這是花蓮「特慘」，只有花蓮人才懂，並說今年不但提早出現，還特別嚴重。醫師建議，穿著薄長袖、長褲，是避免小黑蚊叮咬的最好方法，若被叮咬嚴重最好求診。

王小姐近日在臉書社團「花蓮人」發文表示，回花蓮短短幾分鐘就領教到「花蓮的特殊名產」，照片裡手臂上有大小不一的腫包近20個，引發網友熱議「看了就好癢」，並說這是「花蓮特慘」，觀光客都不敢來了。有人提醒不要一直抓，否則會變成蜂窩性組織炎，有人分享用米酒、香皂塗抹止癢的秘方，或是提供各式各樣的防蚊液照片，要她買了隨身攜帶。

「小黑蚊不是蚊」花蓮市公所表示，小黑蚊正式名稱是「台灣鋏蠓」，屬「蠓科」，是一種吸血昆蟲。俗稱黑微仔、烏微仔、小金剛、黑金剛，在台灣主要分布在東部、中部及南部地區，被叮咬後每個人反應程度不同，症狀輕者紅腫發癢，嚴重可能引發過敏。

市長魏嘉賢說，小黑蚊會在青苔上產卵，幼蟲也以其中的藍綠藻當做食物來源。一般來說，每年4月起是小黑蚊密度高峰期，但受到暖冬影響，今年提早出現，市公所上月起就加強清溝及環境消毒，並規畫以開口契約專責處理，全面防治。魏嘉賢提醒，小黑蚊出沒時間以上午11時至下午4時最多，喜歡叮咬小腿、腳、手背、手肘等部位，民眾出門時要做好防護。

「防小黑蚊最好的撇步是穿長袖長褲」，花蓮門諾醫院家醫科醫師黃繩龍說，防蚊液只是暫時性的，時間過了藥效就沒了，建議到戶外時穿著薄長袖長褲。若被叮咬切記不要抓騷，因為人在野外，指甲縫可能藏有細菌，若抓破很容易造成蜂窩性組織炎，建議可用冷水或是冰敷止癢，若真的很嚴重，建議求診。

花蓮縣環保局表示，暖冬效應造成蚊蟲肆虐，小黑蚊今年出現得早，縣府已函請縣內13鄉鎮市公所調查小黑蚊密度，並採購殺蟲劑噴灑，也呼籲全民一起防治，查看居家環境是否雜草叢生，布滿青苔、積水容器等孳生源，予以清理。

網友在臉書貼出「花蓮特殊名產」，引發熱議。圖／翻攝臉書「花蓮人」
網友在臉書貼出「花蓮特殊名產」，引發熱議。圖／翻攝臉書「花蓮人」
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小腿、腳、手背等處都是小黑蚊最愛攻擊的目標，一被叮咬奇癢無比。記者王燕華／攝影
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小黑蚊防蚊
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