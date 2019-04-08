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二沙灣砲台 屢被塞石頭

2019-04-08 23:48聯合報 記者吳淑君／基隆報導

基隆市國定古蹟二沙灣砲台砲管接連遭人塞石頭和布，文化志工氣炸。 圖／基隆市文化局...
基隆市國定古蹟二沙灣砲台砲管接連遭人塞石頭和布，文化志工氣炸。 圖／基隆市文化局提供
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基隆市國定古蹟二沙灣砲台最近接連遭人在砲管塞石頭和布，文化志工氣炸；另一個仿製大炮早年仿錯，如今軸承損壞、砲口下垂，該拆或留令人糾結，決定先修好軸承，讓砲管先抬頭再說。

市府文化局文資科長郭麗雅說，二沙灣砲台在1841年就存在，當時砲台位在山下基隆港邊，鴉片戰爭時，英國軍艦曾攻擊基隆港，被鎮守在砲台清兵擊退；1884年清法戰爭，法軍攻打基隆港，砲台被炸毀。

戰後清廷台灣巡撫劉銘傳認為砲台可鎮守基隆港出入口，1885年在二沙灣海邊山上另建新式砲台，分為營盤區和砲座區，用來防禦北台灣門戶，題字「海門天險」。

通往二沙灣砲台步道過去濕滑，基隆市府爭取中央補助改善，配置排水管線，解決砲台區積水問題，改善工程即將完工驗收，最近卻發現砲台遭塞石頭和破布，清完沒多久又發生，志工們氣憤不已。郭麗雅說，歡迎家長帶小孩散步，但別把小孩惡作劇當「不懂事」、「還小」，身教重於言教。

這個仿製大砲早年仿錯了，如今軸承損壞，砲口下垂，該拆該留相關單位尚未決定。 圖／...
這個仿製大砲早年仿錯了，如今軸承損壞，砲口下垂，該拆該留相關單位尚未決定。 圖／基隆市文化局提供
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二沙灣砲台另有一座仿製大砲，目前軸承損壞、砲口下垂，它原本仿製劉銘傳購置的「阿姆斯托朗後膛鋼炮」，卻因比例有誤被發現仿錯，為何仿錯已不可考，但如今該拆或留，讓地方文史人士相當苦惱。

上月文化部文化資產局人員現場勘查，表示尊重地方決定。文化局表示，仿製大砲金屬製，搬移困難，決定先修好壞掉的軸承，讓低垂砲管抬頭，屆時再討論去留。

基隆港戰爭文化局
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