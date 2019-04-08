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不變的《台灣關係法》 應時而變的美台關係

家樂福揪厝味藝術節在宜蘭中興文創園區 好戲免費看

2019-04-08 21:27聯合報 記者戴永華╱即時報導

由宜蘭縣政府文化局與家樂福文教基金會共同主辦的「家樂福揪厝味藝術節－黑潮藝動」本月19日至21日在中興文化創意園區登場，不僅有3場大型夜戲、65場以上日戲連演，還有70攤市集、CreativeMornings Taipei講座及展覽，開放民眾免費入場。　

家樂福文化藝術季已邁入第11年，今年改名為「家樂福揪厝味藝術節」，從社區、小農、青創、藝術等四大面向出發，展現宜蘭的「厝味（趣味）」。

家樂福文教基金會董事長吳靜吉今在活動記者會表示，五十餘年來不遺餘力在台灣各地推動文化扎根教育，尤其宜蘭故鄉保留了一份難得的天真質樸，是珍貴寶藏。家樂福文教基金會執行長蘇小真則說，宜蘭周圍海域有黑潮帶來南方恆常不變的溫暖及豐富的養份，今年在宜蘭舉辦，期望藝術節如同黑潮般，讓來參與民眾感受土地黏人的溫度及豐盛的宜蘭人文風情。

「透過交流合作，拓展宜蘭藝文產業更多元的可能性」。縣長林姿妙表示，家樂福雖是營利企業卻担負起社會責任，不但透過基金會於藝文教育上持續付出與耕耘，在台灣由企業主辦的大型免費藝文演出更是十分少見，期待此次攜手合作，將更多優秀縣外團隊及企業單位帶入宜蘭。

2天3夜活動中，邀請「采風樂坊」、「阮劇團」、「紙風車劇團」晚上7點到9點帶來大型「夜戲」。白天的「日戲」則邀請無獨有偶工作室劇團、悟遠劇坊、蘭陽舞蹈團、DOUBLE GANGSTER、不想睡遊戲社、足夢舞人，以及家樂福文教基金會「與未來有約」計畫長期扶持的台東孩子的書屋十鼓隊、三峽小草書屋北管隊、青少年表演藝術聯盟等團隊，在中興文創園區各個角落驚喜獻藝，總計超過65場創意展演。

在市集、講座及展覽方面，除召集宜蘭及全國各地、社會企業、小農、文創等共約70組攤友，更與Impact Hub Taipei合辦「國際創意早晨講座CreativeMornings」，邀請政大創新與創造力中心講座主持人吳靜吉博士以及文化創意產業與藝術行政管理專長的于國華教授，就「地方創生」主題分享多年來的寶貴經驗。活動官網https://joinfunartfestival.blogspot.com/、家樂福文教基金會或中興文創園區臉書查詢。

家樂福「揪厝味」藝術節19日將在宜蘭中興文創園區登場，日戲、夜戲精彩，免費連場欣...
家樂福「揪厝味」藝術節19日將在宜蘭中興文創園區登場，日戲、夜戲精彩，免費連場欣賞。 記者戴永華/攝影
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