家樂福揪厝味藝術節在宜蘭中興文創園區 好戲免費看

2019-04-08 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



由宜蘭縣政府文化局與家樂福文教基金會共同主辦的「家樂福揪厝味藝術節－黑潮藝動」本月19日至21日在中興文化創意園區登場，不僅有3場大型夜戲、65場以上日戲連演，還有70攤市集、CreativeMornings Taipei講座及展覽，開放民眾免費入場。

家樂福文化藝術季已邁入第11年，今年改名為「家樂福揪厝味藝術節」，從社區、小農、青創、藝術等四大面向出發，展現宜蘭的「厝味（趣味）」。

家樂福文教基金會董事長吳靜吉今在活動記者會表示，五十餘年來不遺餘力在台灣各地推動文化扎根教育，尤其宜蘭故鄉保留了一份難得的天真質樸，是珍貴寶藏。家樂福文教基金會執行長蘇小真則說，宜蘭周圍海域有黑潮帶來南方恆常不變的溫暖及豐富的養份，今年在宜蘭舉辦，期望藝術節如同黑潮般，讓來參與民眾感受土地黏人的溫度及豐盛的宜蘭人文風情。

「透過交流合作，拓展宜蘭藝文產業更多元的可能性」。縣長林姿妙表示，家樂福雖是營利企業卻担負起社會責任，不但透過基金會於藝文教育上持續付出與耕耘，在台灣由企業主辦的大型免費藝文演出更是十分少見，期待此次攜手合作，將更多優秀縣外團隊及企業單位帶入宜蘭。

2天3夜活動中，邀請「采風樂坊」、「阮劇團」、「紙風車劇團」晚上7點到9點帶來大型「夜戲」。白天的「日戲」則邀請無獨有偶工作室劇團、悟遠劇坊、蘭陽舞蹈團、DOUBLE GANGSTER、不想睡遊戲社、足夢舞人，以及家樂福文教基金會「與未來有約」計畫長期扶持的台東孩子的書屋十鼓隊、三峽小草書屋北管隊、青少年表演藝術聯盟等團隊，在中興文創園區各個角落驚喜獻藝，總計超過65場創意展演。