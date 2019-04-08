影／放任藍營議員砍預算？林姿妙駁：一定捍衛歌仔戲文化

2019-04-08 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣長林姿妙就職100天，宜蘭縣公民監督聯盟評論其施政，指林姿妙放任藍營議員砍文化預算。林姿妙今天出席一項藝文活動時，意有所指地表示，宜蘭是歌仔戲的發源地，縣政府捍衛歌仔戲與藝術，一定要保存珍貴的歌仔戲文化。

推動免費營養午餐是林姿妙參選縣長的重要政見，最近公督盟評論林姿妙就職100天的施政時，指宜蘭的文化環保觀光已成歷史，為了每年要擠出3億多元的預算支付營養午餐，只能刪除或壓縮其他預算以支應，其中文化是最先被犧牲的部分；評論文中還說，林姿妙放任藍營議員砍文化預算，蘭陽戲劇團預算被議員砍之後，最後由文化部出面買單才解決。

公督盟的評論文貼在臉書社群，底下不少網友留言，孫博俞留言直指公督盟的文章內容有問題，縣長是要如何「凍結」「砍」預算？有什麼具體證據嗎？「去年議會砍預算現場，沒有任何一位綠營議員出面維護預算」；另有網友說「才100天，動不動就用放大鏡看別人」、「跑攤做公關是林縣長的專長，所以高票當選，其他民代望塵莫及」

林姿妙今天參加一場文化藝術活動致詞時強調藝術的影響力無遠弗屆，隨後話鋒一轉談到蘭陽戲劇團，指出歌仔戲位於宜蘭是發源地，縣政府捍衛歌仔戲與藝術，一定要保存珍貴的歌仔戲文化，藝術是根，可以帶動地方的繁榮與進步。