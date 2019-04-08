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照顧後山弱勢獨老 送出第10萬個便當

2019-04-08 16:45中央社 花蓮縣8日電

花蓮縣老人暨家庭關懷協會照顧後山弱勢獨老，15年來自籌經費送出數以萬計個便當，縣長徐榛蔚和相關社工人員今天一起送出第10萬個象徵溫暖意義的便當。

花蓮縣老年人口快速成長，協會發起人蔡智全及籌備會主任委員楊傑民國93年7月結合熱心社會公益的伙伴們，為建立新的專業老人服務平台共同努力。多年來協會走遍花蓮縣偏鄉角落，全年無休為獨居老人送餐及關懷訪視。

徐榛蔚今天將協會第10萬份溫暖的便當、水果籃送給80多歲照顧中風兒子的阿祥爺爺一家人，並關懷他們的生活健康，也請社福人員協助替換老舊的居家用品。

徐榛蔚說，感謝老家協會志工們多年來的付出，一直在花蓮偏鄉扮演弱勢族群守護者角色，哪邊長輩有需要，服務就往哪裡去，結合政府及民間資源共同守護花蓮獨居及弱勢長者。

「這不只是一餐飯，對老人家而言是每天的期待與溫暖。」楊傑說，長輩獨居在家，若行動不便或經濟困難，穩定的餐食是最迫切的需求。

蔡智全感謝縣府團隊一直站在社福團體後面，並指老家協會將更努力照顧獨老需要，讓更多有需要但不符資格的長輩可以得到更完整照顧。台灣越來越多年邁長者因子女外出打拚或自組家庭而獨居，老家協會透過送餐服務，長期關懷弱勢長輩，全年無休、風雨無阻。

獨居老人徐榛蔚便當
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