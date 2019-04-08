太魯閣美景天成落石讓人卻步 預警系統月底完工

2019-04-08 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



台灣第一條穿越中央山脈的中橫公路，60多年來山壁岩層因地形風化，造成長年大小落石頻傳。公路總局在中橫西寶路段建置落石告警系統，預計月底將完工。希望透過攔石防護網與預警設施可偵測落石衝擊量，並同步發出警訊，讓用路人能及早因應。

近年來，太魯閣國家公園入園遊客人次平均有400多萬，但隱藏的落石危機恐致命，公路總局曾統計，中橫共有34處易落石路段，已陸續進行相關保護工程，希望能有效降低落石致災率。

2015年在中橫159.7公里處，有名負責道路搶險修復的工程人員，要在颱風侵襲前清除邊坡落石，卻不幸遭崩塌土石擊中當場死亡。因此，公路總局投入逾2000萬元經費，就在該處，設置落石告警系統試辦工程，並預計在本月底前完工，盼將預知落石訊息化後傳遞給用路人。