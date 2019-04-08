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太魯閣美景天成落石讓人卻步 預警系統月底完工

2019-04-08 16:35聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

台灣第一條穿越中央山脈的中橫公路，60多年來山壁岩層因地形風化，造成長年大小落石頻傳。公路總局在中橫西寶路段建置落石告警系統，預計月底將完工。希望透過攔石防護網與預警設施可偵測落石衝擊量，並同步發出警訊，讓用路人能及早因應。

近年來，太魯閣國家公園入園遊客人次平均有400多萬，但隱藏的落石危機恐致命，公路總局曾統計，中橫共有34處易落石路段，已陸續進行相關保護工程，希望能有效降低落石致災率。

2015年在中橫159.7公里處，有名負責道路搶險修復的工程人員，要在颱風侵襲前清除邊坡落石，卻不幸遭崩塌土石擊中當場死亡。因此，公路總局投入逾2000萬元經費，就在該處，設置落石告警系統試辦工程，並預計在本月底前完工，盼將預知落石訊息化後傳遞給用路人。

公路總局第四區養護工程處指出，落石告警系統將設置攔石防護網及預警設施，依據量測攔石網的鋼索、支柱位移及傾斜變化等，測得落石衝擊能量，並透過終端收發站傳出訊號，同步通報管理者及警示用路人，或簡訊自動通報管理者，公布在公路現場警示設施及CMS系統警示。未來攔石告警系統完成後，可配合監視器即時監看道路狀況，以當作封路決策依據，還能作為山區邊坡監測與維護參考。

中橫公路華祿溪橋段近日屢傳落石坍方，公路單位宣布即日起至27日夜間預警性封路。圖...
中橫公路華祿溪橋段近日屢傳落石坍方，公路單位宣布即日起至27日夜間預警性封路。圖／太魯閣工務段提供
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中橫公路太魯閣國家公園修復
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